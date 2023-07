Qui Arzignano Valchiampo: i giallocelesti si rinforzano a centrocampo con Manuel Zanon

Altro acquisto per l’Arzignano Valchiampo che si rinforza a centrocampo: arriva Manuel Zanon, classe 2002, originario di Torino, nell’ultima stagione in forza all’Imolese. Il giocatore in via dello sport ha firmato un contratto annuale con opzione.

Cresciuto nelle giovanili del Bra, è passato poi alla Viterbese, prima U17 e poi Berretti, trovando l’esordio nei Professionisti in Serie C. Trasferitosi nel Giugliano Calcio vince il campionato di Serie D. Nella stagione 2022-2023 ha militato tra le fila dell’Imolese (Serie C Girone B). Vestirà la maglia gialloceleste numero 16.



PER IL CENTROCAMPISTA ZANON TANTA VOGLIA DI FARE BENE PER LA SQUADRA

«Quando sono arrivato ad Arzignano ero emozionato - ha affermato Manuel Zanon -. Ho avuto subito una buona impressione e sensazioni positive. La società è molto seria, propositiva e concentrata sugli obiettivi. Mi sono trovato bene anche con gli altri ragazzi. Sono arrivato da poco ma mi sembra di essere qui da un paio di mesi. È un aspetto molto importante stare bene nell’ambiente. Mi sono trovato subito partecipe».

«Ho iniziato a giocare a 6 anni, a Villastellone in provincia di Torino, una squadra a pochi chilometri da casa. Dopo Atletico Torino e CBS, sono passato al Bra (Cuneo) - racconta il centrocampista 21enne ora in forza all’Arzigiano Valchiampo -. Ho fatto un solo anno nella categoria Allievi ma qui c’è stata la svolta. La Viterbese stava osservando un mio compagno e mi ha visto. A 16 anni sono partito per Viterbo. Sono rimasto tre anni e mezzo, con un prestito successivo al Giugliano in Serie D dove abbiamo vinto il campionato. Nell’ultima stagione ho militato nell’Imolese in C riuscendo a ritagliarmi il mio spazio».

«Ad Arzignano spero di fare altrettanto bene e dare il mio contributo - sottolinea Zanon -. Il mio sogno è quello di arrivare più in alto possibile, passo dopo passo. Qui porto tutta la mia voglia di fare il meglio per la squadra e per me. Ma se la squadra andrà bene di conseguenza andrà bene anche per me. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni tutti insieme».