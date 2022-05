Promozione: Eurocassola vede l'Eccellenza, pareggio con Vedelago (1-1)

Grande lavoro quello di mister Marco Fabbian con i suoi giocatori dell'Union Eurocassola, ai quali è bastato il pareggio in casa con il Vedelago per 1-1, per raggiungere a due giornate dalla fine del campionato la promozione in Eccellenza.

Soddisfatto l'allenatore che l'anno prossimo porterà i cassolesi a confrontarsi con il FC Bassano. Soddisfattissimo il presidente dei rossoblù Stelio Carlettoche ha portato per la decima volta una delle sue squadre alla vittoria di un campionato.

Ovviamente l'Eurocassola annovera il miglior attacco del campionato con 53 gol e la miglior difesa con soli 16 gol subiti.

Il Vedelago è andato in vantaggio al 31' del primo tempo con Pezzato. L'EuroCassola ha risposto al 35' della ripresa con Barrichello. Prossimo incontro, e ultimo, a casa dei cugini del Rosà.