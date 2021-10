LR Vicenza torna alla vittoria: batte il Pordenone 4-2

A Lignano Sabbiadoro tornano i tifosi biancorossi in gran numero e torna la vittoria del Vicenza: in gol Longo e Di Pardo nel primo tempo, nella ripresa Meggiorini su rigore e allo scadere Taugourdeau

Una partita tiratissima piena di colpi di scena quella giocata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine) tra Pordenone e Vicenza, con i biancorossi che vanno in gol al 30' con Samuele Longo dopo un crescendo che ha visto come protagonisti gli uomini di mister Cristian Brocchi. Al 43' il raddoppio tanto cercato da Ranocchia e compagni con Di Pardo che batte a rete su assist di Diaw. E' 0-2. Un minuto dopo e prima della pausa i ramarri segnano con Camporese che devia di testa una punizione alle spalle del portiere biancorosso Grandi. Si va a riposo sul 1-2.

Nella ripresa il Pordenone pareggia al 10' con Cambiaghi che fulmina Grandi dopo la sua respinta su Magnino imbeccato da Mensah.

Il Vicenza nonostante i ramarri l'abbiano raggiunto non si scoraggia e continua ad attaccare: al 36' viene assegnato un rigore ai biancorossi per un contatto in area tra Barison e Meggiorini che viene anche analizzato al Var. Batte il rigore lo stesso bomber Meggiorini che trasforma e porta il risultato sul 2-3.

A fugare ogni dubbio sulla vittoria è la rete che arriva allo scadere di Taugourdeau che riceve un pallone da Diaw che si tira dietro la difesa e passa al centro per il francese che deposita in rete.