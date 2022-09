LR Vicenza: la formazione biancorossa più probabile in campo all'Albinoleffe Stadium

Serie C

Serie C Girone A

Dopo la conferenza pre partita di mister Francesco Baldini a VicenzaToday abbiamo le idee più chiare sulla probabile formazione che metterà in campo il tecnico biancorosso allo stadio di Zenica (Bergamo), ovvero l'Albinoleffe Stadium. Si gioca sabato pomeriggio 17 settembte 2022 alle ore 17 e 30.

Ragionando con Alberto Belloni abbiamo convenuto che è probabile che l'allenatore risparmi sia il cnetravanti Ferrari sia il regista Jimenez.

Quindi la formazione più probabile potrebbe essere sul modulo 3-4-2-1 per sfruttare le caratteristiche di Dalmonte e Stoppa come seconde punte. In campo dal primo minuto potrebbero scendere: Confente; Ierardi, Padella, Pasini; Cataldi, Greco, Cavion, Scarsella; Dalmonte, Stoppa; Rolfini.