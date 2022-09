Baldini verso il Leffe: "Un'altra tappa verso il vero Vicenza"

In conferenza stampa l’allenatore berico predica umiltà: “Dobbiamo fare bene anche in campo esterno, altrimenti non c’è crescita. A Bergamo voglio vedere concreti progressi in termini di compattezza, evitando black out pericolosi. Martedì al Menti abbiamo fatto bene, ma abbiamo margini di miglioramento soprattutto sul piano del possesso palla e del pressing alto.”

Ha capito come mai la squadra abbia avuto anche col Lecco un momento di difficoltà?

“Dopo il nostro gol Tacchinardi è passato dal 3/5/2 al 4/4/2 e noi abbiamo fatto fatica a calarci nel nuovo tema tattico, scalando a dovere. Quando ci siamo ricompattati avete visto com’è andata… Ricordando Padova, è chiaro che in casa altrui ci sta anche di fare fatica. E poi attenzione all’Albinoleffe, che al di là del punto fatto in tre gare non è affatto una vittima sacrificale. Ho visto la loro ultima sconfitta e devo dire che i bergamaschi hanno avuto due grandi occasioni prima che la Pergolettese potesse vincere.”

Che partita sarà?

“Tocca a noi suonare la musica secondo il nostro spartito, perché abbiamo visto che se la suonano gli altri diventa complicata. E poi i nostri avversari davanti hanno due clienti pericolosi come Mancuso e Cocco. Loro non hanno tante primedonne ma puntano su un’organizzazione impeccabile e sul dinamismo. Teniamone conto, perché abbiamo già preso uno schiaffo sui denti e dobbiamo rispettare tutti.”

Che notizie dall’infermeria?

“Niente di preoccupante, ma stasera monitoreremo la situazione di Ferrari e Jimenez, usciti doloranti dall’ultimo impegno. Cappelletti ormai sta bene e anche Cavion è al 100%. Padella sta meglio: per fortuna la costola infortunata è di quelle in alto, che sono meno dolorose. Per noi la sua leadership è fondamentale.”

E per quanto riguarda il portiere?

“Il dito di Desplanches sta guarendo e il ragazzo ha già iniziato a lavorare, ma per averlo a pieno servizio ci vorranno almeno 15 giorni.”

Ultima cosa: che novità ci sono circa l’incontro da disputare contro la Juventus Under 23?

“I bianconeri hanno diversi elementi convocati in Nazionale. Non abbiamo comunicazioni ufficiali, ma credo che alla fine la partita del 24 settembre sarà spostata a data da destinarsi.”