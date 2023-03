LR Vicenza in allarme: Mario Ierardi probabilmente fermo due mesi per l’infortunio

Sono in corso gli esami clinici per valutare la lesione alla coscia sinistra che il difensore del LR Vicenza Mario Ierardi ha rimediato nell’azione del gol contro la Juve Next Generation all’Allianz Stadium nell’andata della finale di Coppa Italia del 2 marzo scorso.

In largo Paolo Rossi 9 c’è grande preoccupazione perché il danno muscolare subito sembrerebbe grave: il rischio è che il giocatore numero 68 rimanga fuori per sette o otto settimane. Il che significherebbe la fine della stagione per Ierardi. La speranza è quella di recuperare il calciatore almeno per la fase dei play off.