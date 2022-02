LR Vicenza: il portiere Contini il migliore in campo, «Ora ogni partita come se fosse l'ultima!»

Anche per VicenzaToDay il migliore in campo tra i biancorossi di mister Brocchi è stato proprio Nikita Contini, il portiere. Una pagella emblematica la nostra che mette in rilievo quanto effettivamente sia stata difficile la partita per il centrocmapo e l'attacco.

Contini ha rilasciato alcune dichiarazoni nel dopo partita.

A coloro che gli hanno chiesto quale è stato l'intervento più difficile ha risposto: «Ho fatto due-tre interventi importanti, il migliore penso quello a tu per tu (con Laura, ndr), però l’importante è aver chiuso la porta con zero reti: dispiace per il pareggio».

Per Contini i rigore era da annullare «sicuramente, perché c’era un fuorigioco grande quanto una casa».

L'estremo difensore ha anche commentato la fiducia che l'allenatore ha in lui riconfermandolo titolare: «È una cosa molto importante per me, spero di continuare a ripagare (la fiducia) così come sto facendo e di trovare prima possibile la vittoria che ci darà la spinta» per raggingere la salvezza.

«Oggi c’è mancata un po' di fortuna e un po’ di determinazione in più che dobbiamo avere, se vogliamo portare a casa i tre punti».

E poi: «Però quando non si vince, l’importante è non perdere». Effettivamente è così!

Noi «guardiamo avanti: d’ora in poi giocheremo ogni tre giorni e proveremo a portare a casa una vittoria martedì da Pisa». Tutto è possibile.

«La squadra che abbiamo visto oggi - ha proseguito Contini -, è un Vicenza che aveva voglia di vincere».



«Ora dobbiamo giocare tutte le partite come se fosse l’ultima - ha concluso -, dobbiamo cercare di conquistare più punti possibili».