LR Vicenza: i risultati del settore giovanile

Weekend scorso ricco di vittorie per le squadre giovanili del Vicenza. L'Under 14 vince contro il Trento 2-0 grazie alle reti di Pettinà al 5' e Miron al 46'. L'Under 16 si impone in trasferta sul campo del Legnago Salus 1-4 con i goal di Segradin al 1’, Tartaglia al 37’, Bolzon al 76’ e Randon al 85’.

L'Under 17 conquista la vittoria contro la Virtus Verona 2-1 con reti di Picardi al 25' e Conzato al 27'. Unica squadra a perdere è l'Under 15 che cade 2-1 contro la Virtus Verona. Per i biancorossi a segno Marin al 60'.