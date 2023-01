Lecco-Vicenza: il primo tempo a reti inviolate (0-0) 

Impegno ostico per il LR Vicenza la partita a Lecco contro gli uomini di Foschi. Nel primo tempo i nerazzurri del Lecco hanno dominato furiosamente i primi 10-15 minuti.

Al 3’ su cross di Liepore Pinzauti è vicino alla rete, ma la palla va alta.

I biancorossi riescono a calciare verso la rete difesa da Stucchi all’13’ con una bella punizione da 25 metri di Stoppa: l’attaccante impegna per la prima volta nel match l’estremo difensore del Lecco che salva la porta deviando in angolo.

Al 23’ occasione per Ardizzone, ma la palla va alta e. Confente è miracolato. E subito al 24’ Ierardi risponde con un siluro da fuori area che però è impreciso e va sul fondo.

Al 35’ da segnalare la conclusione di Ferrari in tuffo su assist di Ierardi.



Il Vicenza approfitta dellesaurimento della vena offensiva degli avversari per chiudere il primo tempo in attacco.L’avvio del match però è evidentemente complicato e il primo tempo si chiude sullo 0-0 con i biancorossi che sono andati in crescendo dalla metà della prima frazione di gioco.