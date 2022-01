Lecce-Vicenza: alla fine sono i biancorossi che chiedono il rinvio e la partita salta

Alle 22 e 15 di mercoledì 12 gennaio 2022 è stata diffusa la nota della "Lega nazionale professionisti di B" che rinvia a data da destinarsi la partita Lecce-Vicenza.

Ed è stato il LR Vicenza a chiedere il rinvio del match dopo il diniego dell'Azienda Ulss 8 Berica alla partenza della squadra: come avevamo ipotizzato noi di Vicenzatoday era inevitabile invitare alla "mini quarantena" i giocatori che si erano comunque allenati insieme a coloro che erano risultati positivi l'altro ieri. E ci vogliono per normativa della Regione Veneto almeno 5 giorni di isolamento, quindi fino a sabato.

La Lega di B ha rinunciato al ricorso al TAR: il Vicenza sportivamente non sarebbe riuscito a giocare ad "armi pari" con gli avversari per la mancanza di almeno 11 giocatori sui 22 della rosa della prima squadra. Convocare i ragazzi della Primavera, ad integrazione del gruppo mettendoli a contatto con la prima squadra, avrebbe comportato un ulteriore rischio di contagio.

IL COMUNICATO DELLA LEGA DI B DELLE 22 E 15

«Disposto il rinvio della gara Lecce-L.R. Vicenza, recupero della 18esima giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021-2022, in programma giovedì 13 gennaio 2022, ad altra data che verrà fissata dalla Lega.

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

vista l’istanza presentata in data odierna dalla società L.R. Vicenza;

preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda ULSS n. 8 Berica;

d’intesa con i Consiglieri ex art. 7.1.c) dello Statuto LNPB,

in ottemperanza alla deliberazione unanimente assunta nella seduta consiliare del 20 dicembre 2021 e assembleare del 23 dicembre 2021;

a parziale modifica del C.U. LNPB n. 99 del 28 dicembre 2021;

tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB,

ha disposto il rinvio della gara Lecce - L.R. Vicenza, recupero della 18ª giornata di andata, a data da destinarsi».