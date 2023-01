Un brutto Vicenza lascia l'intera posta a Chiavari

Dopo il filotto magico, altra battuta di arresto per il Vicenza di Modesto, stavolta nell’andata della semifinale di Coppa. Per un’ora i biancorossi tengono testa alla Virtus Entella, poi, in concomitanza con l’uscita di Ronaldo e col rigore subito, calano vistosamente. Tanto che sono i padroni di casa ad andare più vicini al raddoppio che gli ospiti al pareggio.

L’1-0 finale non pregiudica le chances del Lane in vista del ritorno di metà febbraio, ma questo brutto Vicenza non è un viatico confortante per il girone di ritorno in campionato.

Urgono ulteriori rinforzi.Certamente sulla fascia mancina, dove l’organico è cortissimo. Ma probabilmente anche dalla cintola in su, dove Rolfini, promosso stavolta a prima punta, del Cobra ha solo il soprannome. Imputato del giorno Sandon che, mal piazzato sull’avversario, stende Faggioli per il più evidente dei falli da rigore.



LE PAGELLE "SECCHE"



CONFENTE 6



IERARDI 6,5

CAPPELLETTI 5,5

SANDON 4,5



VALIETTI 6

ZONTA 6

(CAVION) s.v.

RONALDO 6

(GRECO) 6-

DALMONTE 6



STOPPA 5,5

(GIACOMELLI) 5,5

JIMENEZ 5,5

(OSVIZACH) 6

ROLFINI 4,5

(ALESSIO) 5



Mister MODESTO 5,5