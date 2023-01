Coppa Italia, serie C: il LR Vicenza perde sul campo dell’Entella per 1-0, ma non è finita

Partita grigia che ha messo in evidenza molte situazioni deficitarie del LR Vicenza che possono ancora essere corrette con il calciomercato in corso e che si chiude a fine mese.

In campo mister Modesto ha risparmiato Ferrari, Pasini, ha inserito solo alla fine Cavion, Greco e Giacomelli.

Buona prova a centrocampo per Ronaldo che deve riprendersi dopo lo stop. Bene anche in attacco Jimenez e Rolfini soprattutto nel primo tempo.

PRIMO TEMPO

Il primo quarto d’ora del match sul campo sintetico di Chiavari vede la Virtus Entella prevalere sul LR Vicenza: diverse le occasioni per i bianco-azzurri e in particolare sui piedi di Favale (al 1’ su punizione) e Morosini al 4’ dalla distanza.?Lo stesso Morosini va vicino alla rete al 14’ con un tiro dal limite dell’area e Confente è costretto al tuffo per bloccare la palla.

Poi il Vicenza ingrana: al 15’ azione di prima con Valietti che serve un assist al bacio a Rolfini all’altezza degli 11 metri. Ma la difesa ligure “spazza” in corner e anticipa di poco il Cobra.?

Al 17’ bel tiro di Dalmonte, davvero pericoloso e angolato, che impegna l’estremo difensore Borra.?

Cinque minuti dopo al 17’ è Zonta che si trova una palla d’oro in area che gli serve Stoppa, ma non inquadra la porta.?

Al 30’ altra occasione per Dalmonte che da posizione troppo angolata tenta il tiro verso la porta ma manda sul fondo.

Tra Virtus Entella e LR Vicenza il primo tempo finisce sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Il gioco riprende nel secondo tempo con le stesse formazioni della prima frazione di gioco.

Al 3’ Morosini impegna l’estremo difensore biancorosso Confente che mette in calcio d’angolo.

Al 6’ occasione per il Vicenza con una combinazione tra Dalmonte e Stoppa: è lo stesso numero sette che va al tiro con un rasoterra che Borra para.

All’8’ minuto viene ammonito per proteste il tecnico dei padroni di casa Gennaro Volpe.

Al 10’ colpo di testa di Rolfini che impegna Borra su cross di Zonta.

Al 12’ il primo cambio per mister Modesto: entra Greco per Ronaldo.

Due minuti dopo cambio per l’Entella: Pellizzer e Siatounis entrano per Chiosa e Tascone.

Al 18 ‘ da segnalare un tiro dalla distanza del biancorosso Zonta che sopra la traversa.



L'EPISODIO CHIAVE: UN ERRORE IN DIFESA COSTA LA PARTITA AL LANE

Al 21’ Sandon commette un fallo in area su Faggioli (trattenuta), ed è Morosini che va a calciare dagli 11 metri spiazzando Confente. E’ l’1-0 per l’Entella. Sandon ammonito!

Al 25’ esce l’autore del gol Morosini per Ramirez. Per i biancorossi invece entrano Oviszach e Alessio per Jimenez e Rolfini.

Al 28’ palo di Zappella con un tiro di destro potente da fuori che manca il raddoppio. Ammonito Cappelletti sugli sviluppi dell’azione per aver contrastato in modo pesante un giocatore dell’Entella.

Al 30’ mister Volpe inserisce Zamparo per Faggioli e Dessena per Paolucci.

Dopo il 36’ per i colori biancorossi entrano Cavion e Giacomelli per Zonta e Stoppa oramai affaticati.

A 5’ dalla fine Jack trova una punizione da posizione interessante: va al tiro sul primo palo e Dalmonte che intercetta il pallone ma non riesce a concludere.

Provano altre giocate Giacomelli e Dalmonte ma la difesa biancazzurra riesce ad arginare i biancorossi.

Da segnalare nel finale anche un’occasione per il rientrante Oviszach che non trova la porta.

Ultima occasione per Giacomelli nel recupero: la il folletto di Spoleto non trova lo specchio.

Finisce 1-0 per la Virtus Entella. Il Vicenza dopo i primi 15 minuti in cui subisce il gioco dei padroni di casa gioca bene e costruisce occasioni interessanti fino alla fine del primo tempo. Poi nella ripresa fa fatica e con l’uscita di Ronaldo si spegne.

Ritorno il 15 febbraio prossimo allo stadio Romeo Menti.

Appuntamento a domenica 22 gennaio 2023 alle 17 e 30 al Menti in campionato con L’Albinoleffe.