Lanerossi Crew al LR Vicenza: «Chiedete scusa per la debacle e noi resteremo e faremo proseliti»

Si intitola "God save the Lane!" la nota stampa e il post e volantino sui social diffuso dalla Lanerossi Crew (ultras della Curva Sud del Vicenza) che critica aspramente la società, i dirigenti, i giocatori e gli allenatori del LR Vicenza sul "fallimento sportivo" di quest'annata. I tifosi pretendono che tutti debbano chiedere scusa per la debacle del campionato 2021-2022. Loro comunque (e in cambio) ci saranno sempre e incoraggeranno i più giovani che si stanno disaffezionando al tifo sportivo verso la squadra biancorossa: li convinceranno a restare, a tifare sui gradoni della Sud!

ILTESTO DELLA NOTA: GOD SAVE THE LANE!

«Chiudiamo un po' di bocche e facciamo chiarezza sul proseguo di questo campionato. Oramai parlare di fallimento sportivo è quasi ridicolo, sarebbe meglio dire disastro sportivo, che ancora oggi ci vede veleggiare nella lotta a 3 per l'ultimo posto, battendo ogni record negativo della gloriosa storia del Lane. Trovare i motivi e i responsabili di questa debacle è abbastanza semplice ... TUTTI tranne noi! Dalla proprietà alla dirigenza, dagli allenatori ai giocatori, tutti sono responsabili e comunque finisca sarà tutto da rifare e rifondare, chiedendo SCUSA a questa piazza per l'onta subita.

Noi abbiamo solo una certezza, saremo su quei gradoni, che siano del Menti o di qualsiasi stadio d'Italia, per difendere e salvare l'onore della nostra città, della nostra Curva e del nostro gruppo. Lo faremo cantando o, quando servirà, contestando, ma soprattutto a modo nostro, senza più ascoltare nessuno che non abbia condiviso con noi questa lotta. A chi non va bene la nostra posizione, chi crede di poterci dire cosa dobbiamo o non dobbiamo fare, diciamo solo una cosa: chiudete la bocca o ditecelo in fccia. Non accetteremo più lezioni da nessuno, penseremo solo a crescere a far crescere quei giovani che si avvicinano alla Curva, cercando di star vicino a quella generazione che questo calcio e quest'annata rischia di far perdere definitivamente, facendogli capire cosa vuol dire seguire il Lane da ULTRAS! Noi ci saremo da qui alla fine di questo campionato per onorare degnamente i 120 anni del nostro amato Lane, con la flebile speranza di salvezza. Che sia B o che sia C, ci saremo il prossimo anno come negli anni a venir, noi ci saremo prima, durante e dopo, dentro o fuori dagli stadi, ma ci saremo per essere i guardiani del futuro di questi colori e vegliare perché dal fallimento di quest'annata si costruiscano i successi di quelle future!» firmato: Lanerossi Crew.