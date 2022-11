In Coppa Italia è un altro Vicenza: vince e salva la panca a mister Baldini - Le pagelle

DESPLANCES 6+: il giovane portiere ex Primavera del Milan è bravo ad opporsi al 8’ minuto al primo tiro in porta dei giallocelesti: para la conclusione di Parigi su assist di Lunghi. Se fossero andati in gol per primi gli arzignanesi il match avrebbe preso una piega diversa.

Forse poteva essere più efficace sul primo gol dell’Arzignano: intercetta la palla ma non trattiene, né riesce a deviarla. Ottima la parata d’istinto al 13’ della ripresa col tiro di Zanella dalla mischia in area. Impossibile da fermare invece il pallone sul gol di Cariolato al 37’ della ripresa.

IERARDI 6+: prestazione media in difesa impreziosita però dal gol al 3’ della ripresa. Spesso presente nella fase offensiva, non sempre puntuale in difesa.

PASINI 5.5: certamente ha fatto il suo lavoro in difesa ma i chiaroscuri della prestazione della linea davanti al portiere dipendono anche da lui.

PADELLA 5.5: generosa la prestazione del capitano che viene sostituito alla mezz’ora nella ripresa dopo un duro scontro con Fyda. Non sempre perfette le sue marcature.

(CORRADI) n.g.: il giovane difensore ha aiutato la difesa a tenere botta nell’ultimo quarto d’ora del match ma al 37’ la linea ha preso il gol di Cariolato.

SANDON 5.5: anche nel suo caso prestazione generosa come quella del suo capitano, il centrale Padella; lui in fase propositiva ha corso molto ma non sempre si è fatto trovare pronto nel contenimento.

ZONTA 6.5: buona prestazione per il centrocampista di Romano d’Ezzelino sia nella fase propositiva sia in quella di contenimento e filtro. Tre minuti dopo l’uscita di Padella ha fermato un’azione dell’Arzi che sarebbe stata assai pericolosa.

CATALDI 6: a centrocampo questa volta si è fatto notare. Con Zonta e Cavion è riuscito a trovare un buon gioco di squadra.

(GRECO) ng: troppo poco in campo per incidere, solo i 3 minuti di recupero.

CAVION 7: la gara del riscatto rispetto alla prestazione contro la Pro Vercelli. Si è visto che è un giocatore due categorie sopra agli altri: con Zonta e Cataldi ha fatto un ottimo lavoro a centrocampo. Preziosi i suoi assist per il primo gol di Rolfini e per il secondo di Ferrari. Al 9’ della ripresa non gli riesce per poco una girata pazzesca all’altezza degli 11 metri.

SCARSELLA 6.5: funziona nel ruolo di suggeritore per le punte e va pure in gol ad inizio secondo tempo. Ma potrebbe fare meglio.

(GIACOMELLI) 6: una sufficienza a Jack di incoraggiamento. Tanta volontà nella mezzora giocata e anche degli ottimi suggerimenti ai compagni: al 25’ fa filtrare una palla per Rolfini che porta quest’ultimo a tu per tu col portiere avversari che per poco lo anticipa. Tenta anche alcune giocate personali ma forse avrebbe bisogno di fare più minutaggio in partita.

FERRARI 7: El Loco è una certezza, una palla a partita la butta sempre dentro. Poi fa il mestiere del centravanti di peso che tiene su la palla e nel gioco senza pallone impegna i difensori. Con Rolfini si intende bene.

(ALESSIO) 6: anche a lui la sufficienza per incoraggiamento. Bella la girata appena dentro l’area centralmente al 40’ del secondo tempo: su cross di Rolfini (imbeccato a sua volta da Jack) mostra la sua classe: stoppa spalle alla porta marcato da un avversario, si gira e tira facendo la barba al palo e per poco non realizza il quinto gol del Lane. Avrebbe bisogno di giocare di più.

ROLFINI 7: è tornato al gol e speriamo si possa ripetere già domenica in campionato. Ad inizio primo tempo ha trascinato l’attacco ed ha sbloccato il risultato. Poi si è sempre inserito bene grazie alla buona intesa con Ferrari, Cavion e Scarsella.

(BUSATTO) ng: anche per il giovane Busatto pochi minuti come per Greco. Il loro inserimento è molto probabile sia avvenuto solo per spezzare il gioco.

MISTER BALDINI 6: i 4 gol segnati dai suoi uomini gli permettono di “respirare” dopo la dura contestazione della Curva Sud avvenuta il primo novembre all’indomani del disastro casalingo con la Pro Vercelli; ma la difesa in certi momenti fa ancora acqua. E’ comunque riuscito a rimotivare Cavion dopo averlo “umiliato” con la sostituzione nel primo tempo nel match di tre giorni fa. Ma è anche riuscito a “disegnare” la squadra in campo con il modulo giusto.

La prova del nove sarà domenica al Menti contro la Feralpisalò.