Coppa Italia, serie C: LR Vicenza supera l’Arzignano per 4-2 e passa il turno

Il risultato è positivo per il LR Vicenza e per il tecnico Francesco Baldini contestato dai tifosi della Curva sud dopo la sconfitta con la Pro Vercelli.

Un Vicenza che scende in campo con qualche ritocco nella formazione, con Desplanches in porta, mentre l’Arzignano scende in campo con tanti giocatori poco utilizzati fino ad ora in campionato.

PRIMO TEMPO: VICENZA-ARZIGNANO, 2-1

Nei primi minuti di gioco il LR Vicenza è subito pericoloso con un paio di punizioni dal limite dell’area dell’Arzignano battute entrambe da Rolfini: la prima al 2’ si schianta sulla barriera; la seconda due minuti dopo è fuori.

Il FC Arzignano Valchiampo nonostante una formazione composta in gan parte da seconde linee (ad esclusione del portiere Volpe) va al primo corner al 6’.

Al 8’ il primo tiro nello specchio dei giallocelesti con una parata di Desplanches su tiro rasoterra su azione di Parigi su assist di Lunghi, tra i migliori in campo dell’Arzi.

Il primo gol del match lo mette a segno Rolfini al 15’ su assist di Cavion: l’’11 biancorosso mette a sedere l’ultimo difensore Bonetto e poi a tu per tu con volpe lo beffa. E’ l’1-0.

Seguono occasioni per Scarsella e Ferrari.

Al 27’ bella azione innescata ancora da Cavion che serve un buon pallone per Scarsella che dal limite dell’area piccola si fa parare da Volpe: il tiro era un po’ troppo centrale.

Al 28’ il secondo gol del Lane: traversone sul secondo palo di Cavion dalla sinistra e Ferrari aggancia e insacca. E’ il 2-0.

L’Arzi non ci sta: dapprima neutralizza un’azione fotocopia sul palo opposto del duo Ierardi-Ferrari.

Poi al 37’arriva il super tiro al volo di Parigi su assist di Davi. Troppo libero l’attaccante numero 97 dei giallocelesti e Desplanches non riesce a trattenere la palla. E’ il 2-1.

SECONDO TEMPO: VICENZA-ARZIGNANO, 2-1 (FINALE 4-2)

(In aggiornamento)