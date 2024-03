Il punto di Alberto Belloni: col Legnago serve un film diverso

Quand’ero ragazzino, a metà di Corso Palladio c’erano i cartelloni del cinema che, in assenza di internet, informavano il pubblico sull’offerta di pellicole in città. Mi sono venuti in mente ieri sera dopo il gol del pareggio. Un film già visto almeno due volte, a Padova e adesso col Fiorenzuola: l’epilogo amaro a tempo abbondantemente scaduto. Quando capita una volta può essere un caso. Se si ripete la seconda, a distanza di neanche due settimane, segnala un problema. Un problema che è già costato cara a Diana e sul quale Vecchi dovrà lavorare in fretta. Perché una squadra che si avvia a disputare i play off con la precisa ambizione di esserne protagonista non può farsi raggiungere in extremis vanificando il lavoro di un’intera partita.

Le squadre forti e mature (ricordo l’Inter del Mago, capace di addormentare le partite col suo catenaccio indisponente) devono essere in grado di gestire il risultato, impedendo all’avversario, con le buone o con le cattive, qualsiasi velleità di recupero. Superfluo insegnare il mestiere al mister, che sicuramente starà analizzando non solo l’arretramento pericoloso nell’ultimo quarto d’ora ma soprattutto la dinamica del traversone fatale, che mette sul banco degli imputati sia i centrali (Cuomo, Golemic e Laezza) sia, o soprattutto, gli esterni che avrebbero dovuto fare la diagonale (Sandon e Costa). “Certe volte ti dice male – ha sentenziato Onesti nel dopo partita – a noi non perdonano niente.” Vero, ma sarebbe un errore mascherare tutto dietro all’ennesima pessima conduzione arbitrale. C’era un penalty e mezzo per il Lane, che ha avuto anche occasione per raddoppiare. Ma quello della mentalità cinica è un aspetto essenziale per una squadra votata all’attacco. “Dobbiamo solo accettare quel che è successo – ha continuato il tecnico Onesti, che sostituiva in panca l’allenatore squalificato – e pensare già alla gara di sabato, dove non avremo né Ronaldo, né Tronchin e Ferrari. Forse, ma è un forse intenso, potremo recuperare Rossi.” Ed è un particolare non da poco. Perché si fa fatica ad immaginare un Vicenza senza entrambi i cervelli. Si è visto ieri, quando alla squadra sarebbe servito un direttore d’orchestra smaliziato, capace di dettare i tempi di gestione del minimo vantaggio.

Ci ha provato Cavion, che però è un altro tipo di giocatore, più votato alla battaglia che all’arte di Sun Tzu, maestro nipponico di strategia. Cosa c’è da aspettarsi? Orfano del Loco, il Lane non potrà che dare spazio a Pellegrini come prima punta, probabilmente riconfermando il duo Della Morte/Delle Monache sulla trequarti, nonchè Greco/Cavion/Rossi (Costa) in mezzo e la riproposizione del modulo a quattro in difesa (Laezza/Cuomo/Golemic/De Col). Secondo il vostro “Baffo” tuttavia, più che una questione di singoli, sabato sarà decisiva la risposta del gruppo alla beffa di D’Amico in zona Cesarini. Per ripartire col piede giusto servirà un Vicenza che gioca bene ma più ancora un Vicenza lucido e spietato. All’andata il Legnago ci castigò su rigore, disputando un’ottima gara. Ed è probabilmente la formazione più in palla del momento, visti i punti conquistati. Servirà dunque una battaglia vera, nonostante le assenze. Speriamo solo che non si debba giocare in 11 contro 12. Chi mi conosce sa che non sono mai stato un piagnone in fatto di arbitri. Ma gli ultimi che ci sono stati assegnati mi sono apparsi di una mediocrità devastante. E’ troppo chiedere al signor Vogliacco di Bari una direzione di gara di buon livello, almeno stavolta? Inizio delle ostilità, sabato alle ore 17.30.