Il giudice sportivo con FC Arzignano Valchiampo e LR Vicenza

Domenica 12 marzo 2023 non sarà in campo allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano (ore 14 e 30) il difensore Alessio Milillo nel match contro il Padova. Il gigante di Ortona è stato espulso infatti nella partita contro la Virtus Verona è il giudice sportivo l’ha sanzionato con una giornata di squalifica.



DIFFIDATO BELLICH DEL LR VICENZA

In casa LR Vicenza invece dovrà stare attento nella partita di Salò domenica 12 marzo Marco Bellich, che nel match contro la pro Vercelli si è guadagnato il quarto giallo di stagione: pertanto il giudice sportivo l’ha diffidato. Essere ammonito nel match sulla sponda bresciana del Garda per il difensore biancorosso significherebbe una giornata di squalifica.



Inoltre il giudice sportivo ha anche registrato il settimo cartellino giallo per Thomas Sandon.