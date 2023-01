I convocati del LR Vicenza per il match al Menti col Novara

Sono 22 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la 25esima giornata di campionato contro il Novara, in programma mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 18, allo stadio Romeo Menti.

Tra coloro che sono a disposizione del tecnico calabrese anche il neo arrivato l'attaccante ex Pro Vercelli Della Morte. Il difensore Ndiaye invece non è stato convocato.

Non sono a disposizione Ierardi, Pasini e Ronaldo squalificati un turno dal giudice sportivo.

ECCO I BIANCOROSSI CONVOCATI PER IL NOVARA AL MENTI

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci.

DIFENSORI: Bellich, Borsato, Cappelletti, Sandon, Valietti, Vescovi.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Mion, Oviszach, Zonta

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa