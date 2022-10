Il dg Paolo Bedin la combina grossa in Vicenza-Mantova: squalificato fino al 4 novembre!

E’ pesante il bilancio tra multe e squalifiche assegnate dal giudice sportivo per Vicenza-Mantova ai padroni di casa. In troppi hanno perso la testa ed è grave che sia successo tra i dirigenti. In Largo Paolo Rossi, 9 pare abbiano perso di vista la filosofia del fair play. Dispiace perché la squadra di punta del movimento calcistico vicentino è da esempio per migliaia di ragazzi che giocano a calcio ai quali i loro allenatori e dirigenti insegnano in ogni allenamento il rispetto per il prossimo (per il compagno, per l'avversario, per l'arbitro, per l'allenatore, per i dirigenti ...). Ma se i "grandi" fanno così che senso hanno le "prediche" al campetto?

SQUALIFICATO IL DG BEDIN

La notizia più eclatante è quella della squalifica per il direttore generale del LR Vicenza Paolo Bedin che dovrà stare lontano dai campi fino al 4 novembre 2022.

Secondo quanto riferito al giudice sportivo dall’arbitro durante l’intervallo avrebbe tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara (frasi irrispettose) e per essersi trattenuto nel tunnel tra spogliatoi e campo dello stadio Romeo Menti per tutto il secondo tempo, presenza non consentita dai regolamenti.

SQUALIFICATO IL TEAM MANAGER BASSO

Squalifica fino al 29 ottobre per il team manager Andrea Basso espulso dall’arbitro al 19’ della ripresa per un comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti del quarto uomo, alzandosi dalla panchina e lasciando per diversi metri l’area tecnica.

SQUALIFICATO IL PREPARATORE ATLETICO GEMINIANI

L’altro espulso dalla panchina durante il match Vicenza-Mantova è stato Diego Geminiani, preparatore atletico (al 30’ del primo tempo) sempre per proteste, gesti e parole irrispettose nei confronti della “squadra arbitrale”. Per lui 500 euro di multa e una giornata di squalifica.

1500 EURO DI MULTA PER IL LR VICENZA

Infine la società sportiva del patron Renzo Rosso e del presidente Stefano Rosso deve pagare 1500 euro di multa per bicchieri di birra e bottigliette d’acqua lanciate in campo (fortunatamente senza conseguenze per le persone) da parte della tifoserie in due occasioni: al 22’ del primo tempo e al 21’ della ripresa.

A questi fatti si aggiungono anche i cori oltraggiosi “contro le istituzioni calcistiche” (30’ pt e 18’ st).

I CALCIATORI SQUALIFICATI: FERRARI, IERARDI E GRECO

E veniamo per chiudere alle decisioni "più normali". Hanno raggiunto i 5 cartellini gialli i giocatori Ferrari, Ierardi e Greco che dovranno stare fermi una giornata e quindi non giocheranno domenica 23 ottobre a Seregno contro il Sangiuliano City. Ronaldo è arrivato a due gialli e mister Baldini è stato ammonito per la prima volta.

A tutti: per favore non perdiamo la testa per il gioco del pallone; prima di tutto c'è il rispetto per donne e uomini che operano per la riuscita della giornata calcistica. Il risultato viene dopo.