La Virtus Cornedo cresce: con due gol nel primo tempo e altrettanti nella ripresa gli uomini di mister Zenorini conquistano la vittoria sul Valgatara nella 12esima giornata del girone A dellEeccellenza.



Nel primo tempo segna Stefan Miloradovic: prima rete al 1' su assist di Farinon. Il centravanti cornedese insiste e manca di poco il gol al 15'. Rete che arriva al 17' dopo un'azione corale partita da Battistella e con l'assist di testa di Gymah per Miloradovic che segna. Purtroppo si infortuna /un risentimento muscolare alla coscia) e al suo posto entra Cavaliere. Gli ospiti non riescono a reagire. Nella ripresa occasioni da rete per Battistella e Gymah. Segna al 35' Cavaliere su una respinta del portiere avversario Cecchini, e si ripete al 40' sempre Cavaliere: su cross di Battistella controlla eribadisce in rete.