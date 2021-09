Eccellenza: Montecchio rifila 5 reti al Santa Lucia Golosine

Una partita dominata dal UC Montecchio maggiore di mister Coppola con il bomber Talarico che in 15 giorni sigla ben 5 reti. Ma la tripletta la mette a segno Casarotto. Quest'ultimo segna a freddo al Team Santa Lucia un rigore al 6' minuto, poi si ripete un minuto dopo su azione. E' subito 2-0. I veronesi reagiscono e vanno in rete con Elia al 26'. E per chiudere la frazione di gioco c'è il tempo per Talarico di segnare il 3-1 (al 43'). Nella ripresa il match è evidentemente segnato dal vantaggio dei padroni di casa. Le furie rosse dei Castelli vanno a segno al 26' con Casarotto (che sale a tre reti nel match) e poi c'è il tempo per Talarico di segnare al 45'. Da segnalare che allo stesso bomber l'arbitro ha annullato un'altra rete per fuorigioco.