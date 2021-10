Eccellenza: Montecchio Maggiore vince a Belfiore, 2-0

Colpaccio del Montecchio Maggiore nel girone A del campioanto dell'Eccellenza veneta che ha vinto in trasferta a Belfiore grazie a due reti: una per tempo. Nella prima frazione di gioco il gol arriva al 41' su rigore e lo segna Casarotto, che si ripete su azione nella ripresa all'8'. Una partita avvincente e corretta che ha visto i vicentini di mister Coppola espimere in modo migliore il loro gioco sul campo. Qualche difficoltà per i veronesi dell'allenatore Lonzar che comunque hanno espresso un gioco propositivo verso la porta avversaria. I veronesi però non hanno saputo contenere l'esuberanza in attacco del Montecchio in particolare del capitano Casarotto che al 22' del secondo tempo aveva dato tutto (e siglato due reti) ed è stato sostituito da Trivunovic).