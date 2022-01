Eccellenza: il Montecchio Maggiore si rinforza con il biancorosso Filippo Cinel

Il direttore sportivo dell'Unione Calcio Montecchio Maggiore Gianluca Biasio ha assicurato alla sua squadra le prestazioni del giovane terzino sinistro (ma anche difensore centrale), scuola Vicenza, Filippo Cinel , classe 2002, 190 centimetri di altezza per 83 chilogrammi, di piede sinistro, proveniente dal Cjarlins Muzane.

Cinel cresciuto nel settore giovanile del Bassano, successivamente ha indossato la maglia del Rosà dove ( “allievi elite”) nella stagione sportiva 2018-2019, ha messo a segno ben 11 reti. Nella stagione 2019-2020 è passato al Vicenza dove ha giocato nella formazione “Berretti” siglando 3 gol.

Nella stagione sportiva 2020-21 ha giocato nella formazione “Primavera 2” del Vicenza collezionando 20 presenze tra campionato e Coppa Primavera, indossando spesso la fascia di capitano, prima di passare quest’anno alla formazione friulana del Cjarlins Muzane in serie D. Rientrato al Vicenza a dicembre, in quest’ultimo mese è stato aggregato alla prima squadra .

A Montecchio Maggiore ritroverà Raul Talarico con cui ha giocato nella Primavera del Vicenza. Molte le formazioni di serie D che si erano inserite nelle trattative per accaparrarsi il giovane difensore .

STIMATO AL ROSA' DA MISTER LJUBISIC

Diceva di lui, in un’intervista, l'allenatore degli allievi elite del Rosà Zoran Ljubisic (ora allenatore della formazione Primavera 3 del Südtirol): «Filippo è un ragazzo educato, che merita per la dedizione, l’impegno e la serietà che ci mette e per la bravura. A livello tecnico, è sicuramente un giocatore con personalità che può giocare sia da terzino che da difensore centrale; ha anche molta qualità nella costruzione del gioco».

LE DICHIARAZIONI DEL DG BIASIO

Le prime dichiarazioni del direttore generale dell'Unione Montecchio Gianluca Biasio: «E' stata una trattativa condotta assieme al presidente Mattia Aleardi e siamo felici che si sia conclusa positivamente. Filippo Cinel è un profilo di livello che seguivamo da tempo, il suo arrivo va a completare l’organico nel pacchetto arretrato». E continua di DG: «Considerato il tour de force che ci attende nel girone di ritorno sarà sicuramente una pedina importante a disposizione di mister Federico Coppola».