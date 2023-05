Eccellenza: il Bassano vince e va al secondo turno dei playoff promozione

La Clivense San Martino del presidente Pellissier vince il girone ed è promossa direttamente in serie D. Mentre il FC Bassano, orfano di mister Ezio Glerean, vince anche a Belfiore con tre gol e si classifica seconda superando l'Ambrosiana di un solo punto in classifica. I giallorossi ieri erano guidati dall'allenatore Filippo Sambugaro. Glerean come divecamo ha sbattuto la porta dopo aver saputo della notizia della fusione con Eurocassola e Cartigliano. Il tecnico si è sentito tradito perché tenuto all'oscuro di tutto.

L'Eurocassola chiude con la prima squadra perdendo ad Albignasego. Lo Schio batte il Garda oramai rassegnato alla retrocessione in Promozione e La Rocca Altavilla e Camisano pareggiano. Il Cornedo chiude in riposo.

Tutti i risultati dell'ultima (34esima) giornata del campionato di Eccellenza girone A:

Albignasego-Eurocassola 3-0 ??

Ambrosiana-Academy Plateola 1-1

Belfiorese-Bassano 0-3 - RETI: 6’ Sandrini, 4’ st Zain, 36’ st Bounafaa

Schio-Garda 2-1

Mestrino Rubano-Montorio 4-0

Pescantina Settimo-Clivense 2-1

La Rocca Altavilla-Camisano 1-1

Valgatara-Castelnuovo DG 2-1

Vigasio-Pozzonovo 4-0

Riposo: Virtus Cornedo



CLASSIFICA

Clivense S.M 75, Bassano 68, Ambrosiana 67, Academy Plateola 61, La Rocca Altavilla 60, Vigasio 59, Eurocassola 56, Schio 53, Mestrino Rubano 51, Montorio 48, Albignasego 47, Virtus Cornedo 46, Camisano 46, Pescantina Settimo 40, Valgatara 40, Castelnuovo DG 36, Belfiorese 28 (-1), Pozzonovo 28, Garda 25

PROMOSSA in Serie D: Clivense

PLAYOFF

Primo turno - Playoff Regionali, 10 maggio 2023?: ?Ambrosiana-Academy Plateola

Secondo turno - Playoff Regionali il 14 maggio??: Bassano contro la vincente del primo turno. Poi la fase nazionale.

PLAYOUT: Pescantina Settimo-Valgatara

RETROCESSE in Promozione: Pozzonovo, Belfiorese, Garda