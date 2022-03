Eccellenza: il Bassano nel derby del girone trafigge sei volte il Camisano (6-1)

Il derby vicentino del girone B dell'Eccellenza giocato allo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa ha visto prevalere i padroni di casa in modo decisivo sugli ospiti del Camisano Calcio 1910.

Il Bassano è andato in gol già al 5' con Zuin, al 7' raddoppia Bounafaa, il 3-0 arriva con Peotta al 24'; si ripete e va in doppietta Zuin al 32' e al 45' segna anche Lukanovic. Si va a riposo di fatto con una partita già chiusa con un 5-0 dagli uomini di mister Alessandro Pontarollo.

La ripresa è caratterizzata inizialmente da una reazione dei biancocelesti che siglano il gol al 6' con Maistrello. Poi però risale in cattedra il Bassano che domina e al 24' manda a rete Fracaro. E' il 6-1 su cui si fissa il risultato.

Partita che vede un Bassano devastante in campo (Pontarollo riconosce il valore della sua squadra) e che giunge alla terza partita vinta di seguito. Da parte di mister Sabbatini un'autocritica: "non ci sono scuse, abbiamo sbagliato tutto". Il tecnico del Camisano però non cemorde perché dopo tre partite in una settimana. Mercoledì scorso infatti il Camisano ha battuto in casa l'Abano per 1-0 con un gol di Baccarin.

Il Bassano, sempre mercoledì, invece ha incontrato il Pozzonovo al Mercante e ha vinto con lo stesso risultato (gol di Lukanovic).