Eccellenza: al Camisano non riesce l'impresa di vincere a Piazzola, 1-1

Camisano Vicentino e Piazzola sul Brenta sono divisi dal confine delle province di Vicenza e di padova, ma distano appena 7 chilometri l'uno dall'altra e si trovano nella stessa diocesi, quella di Vicenza. Ebbene domenica pomeriggio gli uomini di mister Sabbadin stavano per farcela a portare a casa i tre punti in palio dal campo di Piazzola, dove aveva già piegato l'Academy Plateola al 30' del primo tempo con un gol dell'attaccante Gaetano Sciancalepore. I biancocelesti hanno dominato tutto il match e meritavano di vicere. Ma allo scadere della ripresa, già nel recupero al 48' segna Guglielmetti con un tiro dal limite dell'area che batte il portiere vicentino Corà. Camisano è quarto in classifica con 7 punti. In testa del girone B dell'Eccellenza Giorgione con 10 punti.