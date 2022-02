De Maio (LR Vicenza): "Il gol in fuorigioco? Perché ho il 45 di scarpe!"

«Il goal annullato? Peccato, ho il 45 di scarpe e per qualche centimetro in più ero in fuorigioco». Lo ha affermato scherzando con i giornalisti subito dopo la partita Sebastien De Maio in riferimento al suo gol al 18' del primo tempo sulla ribattuta del portiere del Pordenone, che però l'arbitro e poi il Var hanno annullato.

Per l'occasione del gol De Maio aveva anche realizzato una maglia con dedica: «Era una dedica ad un carissimo amico che ho perso il 6 febbraio. Purtroppo non ho fatto goal ma la dedica rimane, sarà per la prossima volta». «La nostra è una vittoria importante - ha sottolineato - perché dà seguito a tutti i risultati positivi che abbiamo conquistato e rimaniamo in striscia positiva, lì attaccati alle altre».

E poi ammette spiegando il calo dell'intensità di gioco: «Nel secondo tempo è pesata la stanchezza».

NEL SECONDO TEMPO UN CALO DI SQUADRA

A chi gli ha chiesto cosa è successo nel secondo tempo non credendo alla motivazione della stanchezza ha risposto: «Un po’ di tutto, un po’ di stanchezza, un po’ la carica dell’avversario perché stava rischiando tutto - continua De Maio -: per loro la sconfitta complica molto le cose».

«Poi giocando ogni 3 giorni il secondo tempo si è fatta sentire la fatica».

«Poi eravamo anche un po’ in ansia per la vittoria da conquistare (a tutti i costi, ndr) - prosegue l'italo-francese -. Un insieme di fattori e per questo nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo: però era importante vincere e portare a casa i punti».

«Più partite accumuliamo e più vedo una squadra solida - confessa De Maio -, consapevole di poter giocare con tutti a viso aperto, ben compatti: è importante prendere sempre le redini del gioco»

IL COLPO ALLA TESTA DI MARTEDI': NON HO PERSO I SENSI, HO VISTO NERO!

E sul colpo alla testa di martedì? «Stavo "scappando" indietro e un avversario mi ha spinto e ho sbattuto sul gomito di Nikita - spiega così i fatti Sebastien De Maio -. Non ho perso i sensi ma vedevo nero, quindi sul momento ero spaventato».

«Poi ho provato a stare in campo ma vedevo che non stavo bene al 100% - e conclude -: è entrato Padella che si è comportato benissimo».