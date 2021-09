Coppa Italia Eccellenza: il Camisano pareggia con la Virtus Cornedo 2 a 2 

Ieri sera la partita giocata in quel di Camisano tra i padroni di casa e la Virtus Cornedo ha visto andare in vantaggio con Miloradovic la Virtus al 14' del primo tempo. Pareggio al 27' di Sciancalepore del Camisano. Si va a riposo sul 1-1. Nella ripresa i gol arrivano in chiusura della frazione: al 42' va in vantaggio la Virtus con Albanello. embra che Cornedo possa vincere il match ma poi Maistro accorcia le distanze e riaggancia gli avversari nel punteggio addirittura al 44'. Si tratta di un pareggio che purtroppo non aiuta entrambe le squadre a superare il turno pertanto né il Camisano né la Virtus Cornedo passeranno alle fasi successive della Coppa Italia della categoria di Eccellenza.