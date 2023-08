Calciomercato: all’Arzignano Valchiampo l’attaccante Cazzadori

Dal gialloblù al gialloceleste. Denis Cazzadori è un nuovo calciatore del FC Arzignano Valchiampo. Classe 2004, il giovane attaccante arriva al Grifo in prestito dall’Hellas Verona reduce da un’ottima stagione in Primavera 1 con 35 presenze, 15 reti e 6 assist.

Originario della Serbia, cresce e vive a Verona anche a livello calcistico. Con i colori dell’Hellas, infatti, si sviluppa seguendo il percorso delle giovanili dall’Under 14 fino alla Primavera. Diverse le chiamate in prima squadra: l’ultima lo ha visto in panchina allo stadio Castellani alla prima di campionato contro l’Empoli. All’Arzi vestirà la maglia gialloceleste numero 19.



CAZZADORI: “FELICE, MI FARO’ LE OSSA”

«Sono molto felice di essere qui ad Arzignano. È da tempo che volevo provare questa esperienza tra i grandi: sicuramente mi farò le ossa». Così esordisce a caldo il giovane attaccante Denis Cazzadori appena dopo aver firmato il contratto ad Arzignano.



«Ho fatto le giovanili nel Verona, dall’U14 alla Primavera. Lo scorso anno e anche in questo inizio di stagione sono andato a fare un po’ di esperienza con la Prima Squadra - racconta -. È stato molto bello».«Mi aspetto una bella stagione, con il desiderio di fare bene e provare anche a giocare - conclude -. Porto la voglia di fare qualcosa di buono. Sono molto felice».