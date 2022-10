Calcio, serie D: Montecchio Maggiore in casa e Cartigliano in trasferta entrambe vincenti

Due vittorie per le squadre vicentine in serie D girone C quest’oggi nella quinta giornata del campionato: Montecchio Maggiore batte in casa con un gol di scarto la prima della classe; il Cartigliano è corsaro in trasferta a Belluno dove segna un poker.

I RISULTATI DELLE VICENTINE DI SERIE D

Montecchio-Campodarsego 3-2 (3-1) - RETI: 9’ pt Guitto (C), 10' pt Gomes de Pina (M), 36' pt Ferchichi (M), 37' pt Cupani (C), 45' st Strada (M).

Dolomiti Bellunesi-Cartigliano 2-4 (1-1) - RETI: 6' pt Barzon (C), 43' pt Alex Cossalter (D), 10' st Stevanin (C), 31' st Buson (C), 45' st Artioli (D), 48' st G. Scapin (C)

SERIE D: GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE C

Tutti gli altri risultati della quinta giornata del campionato di Serie D girone C.

Este-Torviscosa 2-2 - RETI: 25' pt Giacomazzi (E), 31' pt rigore Grudina (T), 40' pt Solinas (E), 43' pt Rigo (T)

Legnago-Adriese 0-0

Levico-Montebelluna 2-2 - RETI: 15' pt Butti (M), 17' pt Gentile (L), 33' pt Preknicaj (L), 26' st Fasan (M)

Luparense-Union Clodiense 0-0

Mestre-Virtus Bolzano 2-0 - RETI: 25' pt Cardellino, 29' st Segalina

Caldiero-Villafranca 2-1 - RETI: 4’ pt Pimazzoni (C), 21' st Leveh (V), 25' st Orfeini (C)

Cjarlins-Portogruaro 0-1 - RETE: 9' pt Alcantara

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Campodarsego 10, Este 9, Union Clodiense 9, Virtus Bolzano 8, Caldiero 8, Legnago 8, Villafranca 7, Adriese 7, Portogruaro 7, Cartigliano 7, Luparense 7, Cjarlins Muzane 6, Levico 5, Montebelluna 5, Torviscosa 5, Montecchio Maggiore 4, Dolomiti Bellunesi 3, Mestre 3.

LE PARTITE DI DOMENICA PROSSIMA 9 OTTOBRE

Prossimo turno, 6° Giornata - 09/10/2022, ore 15: Adriese-Luparense, Campodarsego-Este, Cartigliano-Legnago, Mestre-Dolomiti Bellunesi, Portogruaro-Union Clodiense, Montebelluna-Montecchio, Torviscosa-Cjarlins, Villafranca Veronese-Levico, Virtus Bolzano-Caldiero.