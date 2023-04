Calcio, serie D/C: pareggiano Montecchio in casa con Torviscosa (2-2) e Cartigliano a Villafranca (1-1)

Girone C

Serie D Girone C

Il Montecchio Maggiore in casa con Torviscosa va sotto di un gol poi Strada prima pareggia e poi porta i suoi in vantaggio. Nella ripresa gi ospiti trovano il pareggio.

Il Cartigliano va in vantaggio alla mezz’ora con Di Gennaro, ma i padroni di casa del Villa Franca Veronese pareggiano su rigore nel secondo tempo.

Risultati della 14esima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D raggruppamento C:

Adriese-Virtus Bolzano 2-1 - RETI: 27' pt Sinn (V), 25' st Moras (A), 45' st rig. Moras (A)

Cjarlins Muzane-Legnago 0-1 - RETE: 25' pt Rocco

Levico-Caldiero Terme 0-1 - RETE: 36' st rig. Battistini

Luparense-Este 1-1 - RETI: 9’ st Piccardi (E), 21' st Beltrame (L)

Montecchio Maggiore-Torviscosa 2-2 - RETI: 9’ pt Bertoni (T), 26' pt Strada (M), 28' pt Strada (M), 10' st Ciriello (T)

Portogruaro-Campodarsego 1-0 - RETE: 17' st Lirussi (P)

Montebelluna-Mestre 2-1 - RETI: 45' pt Fabbian (Mon), 8' st Fasan (Mon), 16' st Cardellino (Mes)

Union Clodiense-Dolomiti Bellunesi 4-3 - RETI: 10' pt Aliù (U), 39' pt Faraon (D), 15' st Tognoni (U), 22' st autogol (U), 44' st Pettinà (D), 49' st Padovan (U), 50' st Corbanese (D)

Villafranca Veronese-Cartigliano 1-1 - RETI: 31' pt Di Gennaro (C), 10' st rigore Boccalari (V)

CLASSIFICA: Legnago 56, Union Clodiense 54, Adriese 52, Este 49, Campodarsego 47, Virtus Bolzano 46, Luparense 46, Cjarlins Muzane 45, Caldiero 45, Cartigliano 42, Mestre 40, Dolomiti Bellunesi 39, Montecchio Maggiore 35, Torviscosa 34, Villafranca 32, Portogruaro 31, Montebelluna 28, Levico 26

PROSSIMO TURNO, 23 aprile 2023, ore 15: Caldiero-Cjarlins Muzane, Campodarsego-Montebelluna, Cartigliano-Adriese, Dolomiti Bellunesi-Luparense, Este-Levico, Legnago-Montecchio Maggiore, Mestre-Union Clodiense, Torviscosa-Villafranca Veronese, Virtus Bolzano-Portogruaro