Calcio, Serie D/C: Cartigliano pareggia a Bolzano (0-0) e Montecchio Maggiore vince a Levico Terme in 10 (0-1)

Il Cartigliano Calcio 1928 di mister Alessandro Ferronato in trasferta sul campo della Virtus Bolzano ha diverse occasioni nel primo tempo: vanno vicini al gol Dixon, Brugnolo e Scapin. Lo 0-0 con gli altoatesini sta un po’ stretto ai vicentini. Lo stesso allenatore ammette che la squadra avrebbe meritato di più. Nel prossimo turno il Cartigliano ospita il Mestre.

Il Montecchio Maggiore allenato da Mario Vittadello invece è corsaro a Levico Terme dove batte i locali rimanendo addirittura in 10 per l’espulsione al 40’ del primo tempo di Pegoraro per doppia ammonizione. La rete che “fa il risultato” arriva al 24’ della ripresa: contropiede veloce con Ferchichi che innesca Djuric, il portiere avversario Amoroso respinge e sulla palla si avventa il neo entrato Visinoni che appoggia in rete a portiere battuto. Da segnalare che il portiere ospite, Petre, salva il risultato sulla reazione dei padroni di casa al 34' su tiro di Gentile. Domenica prossima altra trasferta per Montecchio a San Martino di Lupari.

Di seguito tutti risultati della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone C: ??

Caldiero-Montebelluna 1-0 - RETE: 15' st Zerbato

Campodarsego-Torviscosa 1-1 - RETE: 23' st Buongiorno (C), 30' st Toso (T)

Cjarlins-Luparense 2-1 - RETI: 34' pt Calì (C), 46' pt Bia (L), 5' st Banse (C)

Dolomiti-Adriese 1-3 - RETI: 37' pt Gioé (A), 11' st Corbanese (D), 14' st Forapani (A), 35' st Martinbianco (A)

Este-Portogruaro 6-0 - RETI: 3’ pt, 18' st rig Santi, 44' pt, 26' st De Vido, 15' st, 23' st Perkovic

Legnago-Union Clodiense 2-0 - RETI: 20' pt Sambou, 6' st Van Ransbeeck

Levico Terme-Montecchio Maggiore, 0-1 - RETI: 24' st Visinoni

Mestre-Villafranca Veronese 1-3 - RETI: 29' pt Leveh (V), 37' pt Marchetti (V), 34' st Varotto (M), 42' st Xeka (V)

Virtus Bolzano-Cartigliano Calcio 1928, 0-0

CLASSIFICA

Legnago 35

Adriese 35

Virtus Bolzano 32

Caldiero Terme 30

Este 29

Union Clodiense 29

Campodarsego 27

Cartigliano 27

Luparense 26

Montecchio Maggiore 25

Dolomiti Bellunesi 25

Mestre 23

Cjarlins Muzane 23

Villafranca 20

Levico Terme 19

Portogruaro 18

Torviscosa 18

Montebelluna 16

PROSSIMO TURNO, Domenica 22 gennaio 2023, ore 14 e 30

Adriese-Caldiero

Cartigliano-Mestre

Luparense-Montecchio Maggiore

Portogruaro-Legnago

Montebelluna-Cjarlins

Torviscosa-Dolomiti Bellunesi

Union Clodiense-Levico

Villafranca Veronese-Este

Virtus Bolzano-Campodarsego