Calcio, serie C: l'Arzignano Valchiampo recupera lo svantaggio e vince sulla Juve Next Gen (2-1)

Bello spettacolo allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. I giallocelesti conquistano una bella vittoria nell’ultima giornata casalinga del girone d’andata. Arzignano Valchiampo – Juventus Next Gen termina con il risultato di 2 a 1. Al 6’ del primo tempo gli uomini di mister Bianchini vanno sotto di una rete subendo il vantaggio bianconero firmato da Muharemovic che finalizza l’azione partita da calcio piazzato. Il match è dominato, però, dal FC Arzignano Valchiampo che crea molte occasioni in entrambe le frazioni di gioco.

Nel primo tempo occasioni da rete per Grandolfo, Cariolato, Parigi, Barba. Da segnalare in particolare il palo colpito proprio dal centravanti Grandolfo al 36'.

Nella ripresa si mette in luce Nchama con almeno un paio di occasioni da rete e poi Parigi e Tremolada. Al 65' il portiere Raina riesce a deviare in corner una gran bella rovesciata di Grandolfo. Al 76' palo anche per Barba che 11' dopo sigla il pareggio (1-1). Dopo il gol di Gianluca Barba (al 42’) arriva larete di Manuel Antoniazzi che sigla il vantaggio (2-1) e porta i tre punti in palio in casa vicentina. Ancora una volta la vittoria meritata dei giallocelesti è scritta da un lavoro corale di squadra.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – JUVENTUS NEXT GEN, 2-1 (0-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio, Casini (1’ st Nchama), Molnar, Bordo (30’ st Tremolada), Grandolfo (48’ st Fyda), Gemignani, Cariolato, Barba, Piana (35’ st Grosso), Antoniazzi (48’ st Tardivo), Parigi.

ALLENATORE: Bianchini.

JUVENTUS NG (4-3-3): Raina, Savona, Muharemovic, Riccio, Sekulov (15’ st Barbieri), Zuelli (15’ st Sersanti), Cudrig, Mulazzi, Palumbo, Cerri (1’ st Mancini), Besaggio (22’ st Barrenechea).

ALLENATORE: Brambilla.

ARBITRO: Renzi di Pesaro

RETI: 6’ pt Muharemovic, 42’ st Barba, 45’ st Antoniazzi.

NOTE: giornata fredda (3° C) e umida, campo in buone condizioni ma terreno bagnato per la pioggia. Spettatori 550 circa. Ammoniti. Piana, Pigozzo, Zuelli, Mancini, Barbieri, Barrenechea. Recupero: 1', 5’.