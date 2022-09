Calcio, serie C: il Vicenza illude col fuoco di paglia di Stoppa, ma poi crolla all'Euganeo col Padova (2-1)

Il Vicenza esce sconfitto dall’Euganeo dopo una partita complessivamente poco esaltante, se vogliamo grigia rispetto alla prova scoppiettante a colori del Menti contro la Pro Sesto.

Il Lane di fatto ha sofferto per gran parte del match. In realtà aveva iniziato bene e le cose migliori le ha fatte vedere prima del rigore che ha portato in vantaggio i biancoscudati. Il gol di Stoppa nella ripresa, un'illusione per i 2500 tifosi all'Euganeo, un raggio di sole in mezzo ad un temporale, e poi è arrivata la bufera.

PRIMO TEMPO

Ad inizio partita le due squadre si studiano ma subito osa il LR Vicenza: al 5’ bel fraseggio tra Ferrari e Rolfini e poi quest’ultimo non riesce a finalizzare pur andando vicinissimo alla rete. Sfiorato il gol.

Al 8’ minuto il Padova costruisce una bella azione e De Marchi va a conclusione di rimessa con i vicentini completamente sbilanciati. La palla è fuori.

Al 14’ occasione per Dalmonte

Due minuti dopo Ferrari mette palla in mezzo per Rolfini, il tiro però è parato da Donnarumma.

I ritmi sono alti e gli uomini di mister Baldini tentano di fare il gioco e il Padova invece risponde di rimessa.

L’EPISODIO CHE CAMBIA VOLTO AL MATCH: IL RIGORE FINALIZZATO DAL PADOVA: 1-0

AL 29’ Ierardi interviene su Liguori in area per portargli via la palla e l’attaccante biancoscudato si butta a terra: l’arbitro decide per il rigore, ma si tratta evidentemente di un episodio dubbio. I giocatori biancorossi protestano con il direttore di gioco. Sul dischetto Dei che spiazza Confente e regala il vantaggio al Padova: 1-0.

Dopo il gol il Vicenza cala, ma c’è ancora la possibilità di un bel tiro di Ferrari 7’ dopo diretto nel sette, ma Donnarumma interviene in modo spettacolare e salva il risultato.

Il primo tempo finisce sul 1-0 con Valentini che mette fuori di poco di testa deviando una punizione di Dei al 44’.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa entrano i vicentini Stoppa, Giacomelli e Cataldi per Scarsella, Rolfini e Jimenez.

Il Vicenza reagisce e attacca di fatto cont re punte: Giacomelli Ferrari e Stoppa.

La prima occasione da rete è in contropiede per il Padova, ma Padella copre fermando Piovanello il migliore dei padovani. La palla però finisce ad un compagno Jelenic che prova un tiro a giro verso la porta di Confente ma è fuori.

Un minuto dopo il gol: Greco è bravo a portare palla fino davanti alla porta del Padova e calcia nello specchio: Donnarumma respinge, la palla è colta da fuori area da Stoppa che “fucila” il portiere dei biancoscudati siglando il pareggio: 1-1. Davvero una bella rete.

Altra occasione al 18’ su calcio d'angolo battuto da Jack: Ierardi devia verso la porta padovana ma alto.

Da annoverare una parata provvidenziale di Confente su Piovanello: è il 25’ della ripresa. Ma l’azione del Padova segnala ancora una volta che il Vicenza comincia. Perdere troppe palle.

Tra il 27’ e il 30’ altri cambi: per il Vicenza esce Greco che ha dato moltissimo e entra Begic. Dalla mezzora del secondo tempo il Vicenza soffre molto le incursioni del Padova e non riesce a gestire palla.

E al 40’ arriva il gol su azione del Padova: il centrocampo biancorosso perde palla, Russini la raccoglie e tira angolato dal limite dell’area: nulla da fare per Confente che avrebbe potuto fare di più. E’ purtroppo il vantaggio: 2-1.

Infine nei sei minuti di recupero il Vicenza rischia di prendere anche un terzo gol dei biancoscudati: Gagliano coglie una traversa al 51'!

Il primo derby di questa stagione in serie C va al Padova di mister Caneo che è sembrato più organizzato come squadra, anche se il Vicenza di Baldini ha nei singoli qualità migliori.