Calcio, serie C femminile: il Vicenza batte Villorba 3-0

Sette risultati utili consecutivi e ben 4 vittorie nelle ultime 4 gare per il Vicenza Calcio Femminile che domenica 16 aprile nel pomeriggio nella 24esima giornata di campionato batte in casa (campo di Tavernelle di Altavilla) il Villorba Treviso per 3-0 in un match sempre controllato dalle biancorosse: il risultato avrebbe potuto essere ancora più largo.

La prima rete arriva al 4’: azione sulla destra costruita da Schiavo e Ponte. Poi su assist di Sule che riceve in area la palla arriva a Marchiori che insacca. E’ l’1-0.



Le altre due reti giungono nella ripresa. Al 2’ sugli sviluppi di un corner è Penzo che insacca di testa il 2-0.Al 33’ della ripresa la neo entrata Plechero riceve da Penzo, calcia nello specchio della porta una prima volta, la palla viene respinta, si avventa sulla sfera e ribatte in rete: è il 3-0 che chiude il match.