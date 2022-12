Calcio, serie C femminile, Coppa Italia: nel secondo match del preliminare Vicenza batte Villorba 3-2

Per il secondo turno preliminare di Coppa Italia di serie C il Vicenza Calcio femminile ritrova sul campo comunale di Tavernelle di Altavilla Vicentina il Villorba battuto un messe fa in campionato. Le biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza inizialmente vanno sotto di un gol segnato al 14’ da Trevisiol: è lo 0-1. Il Vicenza reagisce e vi sono occasioni per Montemezzo e Sule prima di andare a riposo sotto di una rete.

Nella ripresa il pareggio arriva 7’ con Sule lanciata in contropiede da un passaggio di capitan Missaggia: è l’1-1.

Poi le biancorosse crescono e vi sono occasioni per Bauce e Cattuzzo. Ma al 37’ l’arbitro assegna un rigore alle trevigiane per l’atterramento di Treviso in area da parte di Gobbato. Batte dal dischetto Foltran che non spiazza Dalla Via che intuisce l’angolazione ma non riesce a fermare la palla.



E’ l’1-2.A riagguantare il Villorba è il gol che arriva un minuto dopo sul tiro da fuori area di Sule su assist di Cattuzzo. Sul 2-2 a tre minuti dalla fine Maddalena batte l’angolo rasoterra per Cattuzzo che controlla dal limite dell'area e fa partire un tiro a giro che beffa il portiere avversario per il definitivo vantaggio biancorosso: finisce 3-2.