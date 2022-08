Serie C

Gli attaccanti giallocelesti Grandolfo e Fyda sono due bocche di fuoco in queste amichevoli precampionato, ma la difesa fa riflettere mister Bianchini: troppi i gol subiti su episodi "casuali". Annullata l'amichevole di mercoledì 24 agosto col Legnago

Calcio, serie C: attacco ok per l'Arzignano Valchiampo, ma la difesa a Feltre ha preso due gol (3-2)