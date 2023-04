Calcio, serie C/A: l’Arzignano perde in casa con il Renate col risultato di 2-3

L’Arzignano Valchiampo di mister Bianchini perde il confronto in casa col Renate: il match si chiude sul 2-3.

Va in gol al 6’ Sorrentino su ribattuta: Malotti calcia una conclusione potente che l’estremo difensore di casa Saio non riesce a trattenere e la palla viene involontariamente servita all’autore del gol. Pareggiano dopo due minuti i giallocelesti con la rete di Tommaso Fantacci: per lui il primo gol con la maglia dell’Arzi.

Ma al 28’ allungano i lombardi di mister Dossena con un gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo: colpo di testa di Angeli che vola e mette in rete!

Il primo tempo si guide sul 2-1 per il Renate.

Nella ripresa il terzo gol del Renate arriva al 26’ su punizione di Malotti che finisce alle spalle di Saio.

E nel finale al 41’ bella azione dei giallocelesti: su assist di Lunghi è Antoniazzi a gonfiare la rete. Il match si chiude sul 2-3.

Al Dal Molin la partita si chiude tra i festeggiamenti della tifoseria arzignanese per lo storico risultato: per la prima volta la squadra del presidente Chilese approda ai play off di serie C, con l’ottavo posto utile.

Visti i risultati sugli altri campi l’Arzignano dovrebbe incontrare tra una settimana proprio il Renate che, tolto il Vicenza, si assesta al settimo posto. I nerazzurri di fatto scavalcano in classifica proprio l’Arzignano.