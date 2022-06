Calcio: mister Bianchini resta al FC Arzignano Valchiampo anche in serie C, ora studia a Coverciano!

Il Football Club Arzignano Valchiampo in questi giorni ha confermato la fiducia all’allenatore Giuseppe Bianchini che resterà sulla panchina gialloceleste per proseguire il lavoro cominciato nel 2020.

Il Consiglio di Amministrazione (composto dal Presidente Lino Chilese, dal Vice Renzo Lorenzi e dai Consiglieri Silvano Faedo ed Enrico Gastaldello), il Direttore Generale Matteo Togni e il Direttore Sportivo Mattia Serafini affidano al Mister la guida della prima squadra nella Lega Pro.

BREVE BIOGRAFIA DI GIUSEPPE BIANCHINI

Classe 1976, il tecnico vicentino è arrivato all’Arzignano Valchiampo nel 2020 subentrando a Manuel Spinale. La stagione 2020-2021 vede Bianchini condurre la squadra nella storica cavalcata che porta i giallocelesti a chiudere la stagione al secondo posto in classifica e conquistando la vittoria nei Play-Off del Girone C di Serie D.

Il campionato 2021-2022 appena concluso vede la squadra gialloceleste di mister Bianchini sempre in testa alla classifica. Cavalcata che si chiude con la vittoria del campionato di Serie D-Girone C arrivata lo scorso 15 maggio allo stadio Ballarin di Chioggia.

Il torneo si chiude per FC Arzignano Valchiampo con 73 punti in classifica, 74 reti realizzate che valgono il miglior attacco e 32 gol subiti per la seconda miglior difesa.

BIANCHINI EX GIOCATORE, POI ALLENATORE

Partito dal vivaio del Vicenza, Giuseppe Bianchini da giocatore ha militato tra Serie C e Serie D indossando le maglie di Carpi, Solbiatese, Castel di Sangro, Arezzo, Padova, Montecchio Maggiore, Eurocalcio Cassola, Eurotezze, Thiene, Feltreseprealpi, Marano. Da allenatore, prima dell’arrivo all’Arzignano Valchiampo, inizia il percorso al Montecchio Maggiore e guida poi l’Union Feltre e il Tamai.

Dopo aver raggiunto e superato le 50 presenze sulla panchina Gialloceleste, Mister Giuseppe Bianchini riparte alla conduzione della Prima Squadra che, nel Campionato 22-23, militerà in Serie C trasmettendo i valori umani e tecnici che hanno contraddistinto il lavoro svolto fino ad ora dall’Allenatore.



LE DICHIARAZIONI DI MISTER BIANCHINI DOPO LA CONFERMA

«Sono felice e onorato di continuare il cammino con l’Arzignano Valchiampo. La Serie C rappresenta un’opportunità che ci siamo tutti guadagnati e bisogna farsi trovare pronti e con voglia di fare bene - sottolinea Giuseppe Bianchini -. È il coronamento di un sogno di tutti e l’applauso va a giocatori e staff che hanno dato l’anima dall’inizio alla fine della stagione 21-22. Ringrazio il Presidente Lino Chilese e il Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente Renzo Lorenzi e i Consiglieri Silvano Faedo ed Enrico Gastaldello, il Direttore Generale Matteo Togni e il Direttore Sportivo Mattia Serafini per avermi concesso ancora la fiducia nella guida della Squadra».

ORA BIANCHINI E' A COVERCIANO: STUDIA!

Fino al prossimo 14 luglio 2022, mister Bianchini sarà impegnato a Coverciano nel corso “Allenatore UEFA A” che lo porterà a svolgere 192 ore di programma didattico, in aula e sul campo, per ottenere la qualifica (UEFA A), secondo massimo livello formativo per un tecnico.