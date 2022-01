Calcio mercato: Samuele Longo al Modena in prestito

E' l'ultimo giorno di calcio mercato e il direttore sportivo Balzarette sta chiudendo una serie di trattative soprattutto in uscita. Dopo Pontisso in via definitiva al Pescara ora è la volta di Longo in prestito al Modena. La società LR Vicenza comunica infatti "di aver ceduto al Modena F.C., il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Longo, a titolo temporaneo con diritto di opzione".

Sanuele Longo, classe 1992, di Valdobbiadene (Treviso) attaccante, era di proprietà dell'Inter (4 gol in nazionale under 21) e prima di approdare quest'estate a Vicenza aveva fatto esperienza nei campionati spagnoli e in Italia a Verona, Cagliari, Frosinone e infine al Venezia. Dai lagunari era arrivato a Vicenza l'estate scorsa in via definitiva. Ora in prestito nei canarini!