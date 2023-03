Calcio, Eccellenza/A: La Rocca Altavilla vince ad Albignasego, Bassano batte il Pozzonovo

Bella vittoria in trasferta dell’Unione La Rocca Altavilla ad Abignasego grazie al gol di capitan Davide Tonani che porta la squadra gialloceleste a soli 4 punti dalla prima della classe, la Clivense del presidente Pellissier. In mezzo Bassano, Academy Plateola e Ambrosiano, questìultima ad un solo punto. Al Mercante di di Bassano del Grappa i giallorossi hanno battuto per 4-2 il Pozzonovo con i gol di Lukanovic, Minuzzo, Zanata e il sigillo di capitan Zuin. In rete per i padovani Gallo e Marzola.

E’ la rete di Giusti che porta la vittoria in casa del Calcio Schio ai danni degli ospiti gialloblu della Virtus Cornedo.

Domenica no invece sia per l’Eurocassola che perde in trasferta a Castelnuovo del Garda e sia per Camisano che è sconfitto sul campo del Pescantina.



Di seguito tutti i risultati della 28esima giornata del campionato Eccellenza girone A:

Albignasego-Unione La Rocca Altavilla 0-1

Bassano-Pozzonovo 4-2

Belfiorese-Academy Plateola 0-2

Schio-Virtus Cornedo 1-0

Castelnuovo-Eurocassola 1-0

Clivense-Garda 2-1

Pescantina Settimo-Camisano 2-0

Valgatara-Montorio 0-1

Vigasio-Mestrino Rubano 2-0

Riposa: Ambrosiana

CLASSIFICA

Clivense S.M 54

Bassano 52

Academy Plateola 52

Ambrosiana 51

La Rocca Altavilla 50

Eurocassola 43

Schio 43

Vigasio 42

Montorio 40

Virtus Cornedo 38

Mestrino Rubano 38

Albignasego 37

Camisano 36

Castelnuovo del Garda 32

Pescantina Settimo 30

Valgatara 27

Garda 24

Belfiorese 22 (-1)

Pozzonovo 21

PROSSIMO TURNO, 29esima giornata, 12 marzo 2023:

Academy Plateola-Schio

Camisano-Vigasio

Clivense-Bassano

Garda-Belfiorese

Montorio-Albignasego

Pozzonovo-Pescantina Settimo

Eurocassola-Valgatara

Unione La Rocca Altavilla-Mestrino Rubano

Virtus Cornedo-Ambrosiana

Riposa: Castelnuovo del Garda