Calcio, Eccellenza/A: Camisano batte Altavilla, e Bassano perde in casa

Per le vicentine dell’Eccellenza impegnante nell’ultima giornata dell’anno solare (si riprende domenica 8 gennaio 2023) da segnalare la vittoria del Camisano in casa nel derby con l’Altavilla e la sconfitta di misura allo stadio Mercante del FC Bassano 1903. Il Calcio Schio invece è corsaro a Garda e si porta a casa i tre punti col gol di Ferretto e a Cassola L’Union batte l’Albignasego facendo un favore in classifica ai giallorossi della città del Grappa e allo stesso Camisano.

Questi i risultati della 15esima giornata del campionato Eccellenza girone A:

Academy Plateola-Ambrosiana 0-1 - RETE: Prandini

Bassano-Belfiorese 0-1 - RETE: 22’ st Gugole

Camisano-La Rocca Altavilla 2-1 - RETI: 28’ pt Volpato (C), 38’ pt Rampazzo (C), 23’ st Marchioron (A)

Castelnuovo del Garda-Valgatara 1-0 - RETE: Oliboni

Clivense-Pescantina Settimo 0-0

Garda-Schio 0-1 - RETE: Ferretto

Montorio-Mestrino Rubano 3-2 - RETI: 16’ e 37’ pt Vesentini (Mo), 35’ pt Brighente (Mo); 2’ st Agostini (MR), 36’ st Olonisakin (MR)

Pozzonovo-Vigasio 0-1 - RETE: Vasta

Eurocassola-Albignasego 2-0 - RETI: Simoni, Michelon

Riposa: Virtus Cornedo

CLASSIFICA

Clivense 36

Ambrosiana 36

Academy Plateola 33

Bassano 32

Schio 29

Albignasego 28

Mestrino Rubano 28

Camisano 28

Eurocassola 27

La Rocca Altavilla 23

Vigasio 21

Montorio 20

Garda 20

Valgatara 20

Virtus Cornedo 19

Pescantina Settimo 18

Belfiorese 17 (-1)

Pozzonovo 13

Castelnuovo del Garda 11

PROSSIMO TURNO, 20° giornata, domenica 8 gennaio 2023

Bassano-Mestrino Rubano

Belfiorese-Ambrosiana

Castelnuovo del Garda-La Rocca Altavilla

Clivense-Virtus Cornedo

Garda-Camisano

Pescantina Settimo-Albignasego

Pozzonovo-Academy Plateola

Eurocassola-Montorio

Valgatara-Vigasio

Riposa: Schio