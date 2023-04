Calcio, Eccellenza/A: Bassano vince in casa contro i gardesani e Eurocassola in trasferta a Pescantina

Il Bassano che batte il Castelnuovo del Garda si assesta nella terza posizione in classifica con 59 punti: primi a pari merito con 66 punti Ambrosiana (che ha battuto con due gol a zero il Camisano) e la Clivense. La Rocca Altavilla che ha riposato è a 56 punti in quinta posizione.



Tutti i risultati della 32esima giornata del campionato Eccellenza girone A

Albignasego-Academy Plateola 1-1

Ambrosiana-Camisano 2-0 - RETI: Andriani, Forestan

Bassano-Castelnuovo del Garda 1-0 - RETE: F. Peotta

Belfiorese-Clivense 0-3

Schio-Pozzonovo 1-0 - RETE: H. Calgaro

Mestrino Rubano-Virtus Cornedo 2-0 - RETI: Salata, Olonisakin

Pescantina Settimo-Eurocassola 0-1 - RETE: 5’ st F. Fagan

Valgatara-Garda 2-0

Vigasio-Montorio 1-0

Riposa: Unione La Rocca Altavilla

CLASSIFICA

Ambrosiana 66

Clivense S.M 66

Bassano 59

Academy Plateola 57

La Rocca Altavilla 56

Eurocassola 56

Vigasio 53

Schio 49

Mestrino Rubano 45

Montorio 44

Virtus Cornedo 42

Camisano 41

Albignasego 41

Valgatara 36

Castelnuovo del Garda 33

Pescantina Settimo 33

Belfiorese 28 (-1)

Pozzonovo 25

Garda 25

PROSSIMO TURNO - 38esima giornata -

Sabato 08/04/2023:

Albignasego-Bassano

Ambrosiana-Clivense

Mestrino Rubano-Garda

Vigasio-Castelnuovo DG



Mercoledi 12/04/2023:

Pescantina Settimo-Valgatara

Union La Rocca Altavilla-Union Eurocassola

Virtus Cornedo-Pozzonovo

Schio-Belfiorese

Camisano-Academy Plateola

Riposa: Montorio