Brocchi (LR Vicenza): "Siamo vivi e ce la giocheremo fino alla fine per centrare l'obiettivo salvezza"

L'allenatore del LR Vicenza Cristian Brocchi è arrivato in sala stampa stravolto dall'impegno di questo pomeriggio. Subito ha dato la sua interprestazione del match vinto con l'Ascoli.

«Nel primo tempo abbiamo creato e fatto buone cose, continuato a giocare nonostante il rigore sbagliato e non ci siamo depressi, tenendo il campo e cercando delle situazioni vincenti per arrivare al goal. Nel secondo (tempo, ndr) ci siamo un po’ spenti e con i cambi abbiamo trovato un po’ di energia e siamo riusciti a trovare il goal».



IL PROBLEMA RIGORI

Mister Brocchi ha spiegato anche cosa pensa sui troppi errori a livello di rigori: «Purtroppo quest’anno non siamo molto fortunati, capita. Speriamo di essere più efficaci, perché (i rigori trasformati, ndr) possono cambiare l’inerzia della gara».

E a coloro che gli hanno chiesto se la soluzione potesse essere quella di cambiare il rigorista, Brocchi ha risposto: «Uno l’ha sbagliato Teodorczyk, uno Diaw, due Da Cruz. Il nostro rigorista per eccellenza è Meggiorini che però non era in campo: lui ne ha segnati due. Da Cruz pur essendo un rigorista purtroppo ha sbagliato, può succedere».

IL GOL DOPO I CAMBI: UN CASO?

«I cambi fanno vincere, pareggiare o perdere le partite - ha spiegato Brocchi -. Oggi sono stati efficaci. Il quel momento ci eravamo abbassati e per questo ho aspettato a mettere dentro Giacomelli, poi ci siamo rialzati di qualche metro e l’ho inserito. Giacomelli infati - spiega Brocchi - dalla metà campo in su diventa più efficace nelle sue giocate se deve coprire meno campo».



SU ZONTA AUTORE DEL GOL

«Zonta è un ragazzo meraviglioso, che meriterebbe di giocare quanto Cavion e Bikel».?



ALLENATORE CHE VINCE NON SI CAMBIA

A Brocchi la stampa ha ricordato la voce che lo dava in partenza in caso di sconfitta. Ha risposto: «Non lo so se fosse stato così. So solo cosa sto facendo. Il problema maggiore che abbiamo avuto in quest’ultimo periodo è stato non avere tutti a disposizione».

E poi brocchi ha polemizzato ricordando il problema serio delle indisponibilità per squalifiche e infortuni nelle ultime settimane, ma soprattutto: «Se poi si pensa di andare a Monza e poter vincere senza attaccanti, allora magari le domande se le devono fare quelli che scrivono questa cosa qui».



?LA CLASSIFICA DEL LR VICENZA

«Questi tre punti pesano - ha affermato alla fine Brocchi - perché arrivano dopo due sconfitte contro squadre che già sulla carta risultavano di un altro pianeta rispetto a noi».

«C’era però la delusione per non aver fatto punti contro il Parma - e ha svelato così un retroscena -. Volevamo assolutamente vincere questa partita per agganciarci ai playout e continuare il trend positivo». «Due mesi fa non c’era nessuno che pensava che potessimo essere così vicini oggi a Cosenza ed Alessandria, dunque qualcosa di buono è stato fatto»

«Quando vivi momenti così difficili e hai delle difficoltà a livello numerico, il peso dei punti e delle partite è diverso rispetto a squadre che possono giocare con leggerezza mentale. Noi stiamo cercando di far ricredere tutti quelli che ci davano per morti perché morti non siamo, e vogliamo giocarcela fino alla fine».



E CHRISTIAN MAGGIO?

E per chiudere il domandone su Christian Maggio: «Ci sta dando tanto dal punto di vista della personalità. E’ un giocatore meraviglioso che ha disputato una carriera importante ad alti livelli. Gli mancano poche partite per chiudere con il calcio giocato e sta dando tutto per chiudere la carriera nel migliore dei modi».