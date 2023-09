Supercoppa LBF, Famila Schio con il brivido: batte Sassari e vola in finale

Inizia con una gara vietata ai deboli di cuore la stagione 2023/24 del Famila Wuber che supera in volata una coriacea Dinamo Sassari che ha nelle mani di Carangelo il tiro della vittoria che non concretizza allo scadere. Per Schio serata nera al tiro dalla lunga distanza (4/21) ed in generale anche dalla media con le esterne poco efficaci in fase realizzativa. Ottima prestazione, invece, di Reisingerova che domina il pitturato e chiude con 18 punti (8/12 al tiro), 8 rimbalzi e 8 falli subiti. Alta, invece, l’intensità difensiva di tutta la squadra che sta lavorando per cercare il miglior equilibrio possibile, in attesa di inserire in organico Parks e Juhasz. Domani alle 18 la finale con la vincente di Virtus Segrafredo Bologna-Umana Reyer Venezia.

Primo tempo a rincorrere

Primo tempo comandato a larghi tratti dalla Dinamo Sassari complici diversi errori al tiro di Schio e una maggiore concretezza delle sarde trascinate da Carangelo e Raca per il 10-15 dopo cinque minuti. Il Famila Wuber, in completo blu da trasferta, trova nuova verve con l’inserimento di Crippa e Bestagno che lottano su tutte le palle sporche: la pivot ligure va due volte in lunetta per chiudere il primo periodo sul 18-22. L’inizio del secondo quarto è il momento di maggiore difficoltà per le scledensi: Carangelo e Raca segnano il 21-27 (massimo vantaggio) con in mezzo anche un fallo tecnico a coach Dikaioulakos, non soddisfatto dell’operato degli arbitri. Da qui, però, le orange costruiscono il rientro con due certezze: la difesa e la presenza nel pitturato di Reisingerova che diventa un totem d’attacco e permette di chiudere il primo tempo avanti 32-29.

Finale al cardiopalma

Continua a tenere la testa avanti Schio con la tripla preziosa di Crippa ed i punti di Reisingerova e Sottana ma, in una serata veramente nefasta al tiro dalla distanza per le orange, nonostante una difesa aggressiva, Sassari riesce a riportarsi avanti con Carangelo. Si segna poco nel terzo quarto e solo con l’ingenuità offensiva di Hollingshed il Famila chiude la frazione avanti sui liberi di Bestagno: 46-44.

Tirando con percentuali così scarse dall’arco, Sottana e compagne cercano con continuità Reisingerova sotto canestro ma la difesa della Dinamo si adatta e nega la ricezione al pivot ceco. Il Banco di Sardegna può continuare così a rimanere punto a punto e, anche sulla tripla allo scadere dei 24” di Guirantes, non si scompone: guadagna viaggi in lunetta e rientra fino al 57-55. Schio ha numerose occasioni per chiudere la gara nell’ultimo minuto ma non entra nulla così Carangelo si trova con la palla in mano per mandare la gara al supplementare: non riesce a servire compagne nel pitturato, è costretta a prendersi la tripla che si spegne sul ferro. Schio, tira un sospiro di sollievo e vola in finale.

IL TABELLINO

Famila Wuber Schio - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 57-55 (18-22, 32-29, 46-44)

Famila Wuber Schio: Bestagno 8, Sottana 2, Sivka 2, Verona 4, Guirantes 9, Mutterle ne, Crippa 6, Chagas ne, Keys 7, Penna 1, Reisingerova 18

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Raca 16, Carangelo 16, Carta ne, Toffolo 2, Crudo 5, Kaczmarczyk 6, Hollingshed 7, Spiga ne, Bebbu ne, Togliani 3