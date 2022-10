Serie A1 femminile, verso il big match Famila Schio-Virtus Bologna

Il primo big match della Techfind Serie A1 va in scena al PalaRomare di Schio dove domenica alle 19.30 (diretta in chiaro su LBFTV e su MS Channel - canale 814 SKY) sarà ospite del Famila Wuber la Virtus Bologna.

Le due formazioni si sono già contese la Supercoppa Italiana 20 giorni fa (con largo successo orange) ma ad organici incompleti; ora, pur essendo ancora ad inizio stagione, entrambi gli allenatori possono contare sui roster quasi al 100%. La sfida è molto sentita sia perché entrambe le formazioni vogliono proseguire il proprio cammino perfetto in stagione (assieme alla Reyer Venezia) sia per le tante ex orange che militano ora nelle vù nere (Zandalasini, Cinili, Laksa, Andrè, Del Pero).

Sicuramente per la Segafredo c’è una grande voglia di rivalsa dopo la finale di Supercoppa Italiana persa malamente e dimostrare così l’effettivo valore di questa squadra. In casa orange potrebbe esserci il debutto ufficiale di Mabrey mentre Howard ha già testato il campo contro Geas e Crema; non sarà della partita Crippa che sta ancora smaltendo l’infortunio patito all’Opening Day.

In casa bianconera, invece, è arrivata in settimana la francese Rupert (reduce dal Mondiale australiano con la nazionale transalpina) mentre coach Ticchi ha tenuto a riposo nell’ultima partita Barberis, Andrè e Dojkic (che si era infortunata proprio in finale di Supercoppa Italiana). Infine domenica sarà una serata importante anche per la campagna Nastro Rosa a cui il Famila Wuber aderisce anche quest’anno.

In collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ed il Centro di Medicina di Schio saranno tante le iniziative di sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno. Tra queste anche una lotteria benefica (il cui ricavato andrà interamente devoluto alla LILT) che mette in palio una divisa da gioco rosa autografata da tutte le giocatrici del Famila Wuber. Sarà possibile acquistare i biglietti all’ingresso al PalaRomare e l’estrazione avverrà nel corso della serata.

LA VIDEO INTERVISTA AD ELISA PENNA