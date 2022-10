Il Famila Wuber Schio scende in campo al fianco di LILT

Ottobre è il mese della Campagna Nastro Rosa, nata per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del cancro al seno. Anche quest’anno il Famila Wuber scende in campo al fianco di LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per promuovere questa importante iniziativa; partner di questa campagna anche il Centro di Medicina di Schio, con il quale la società ha da poco rinnovato la partnership.

In occasione della partita di domenica 16 ottobre contro la Virtus Segafredo Bologna (palla a due alle ore 19.30), il PalaRomare si colorerà di rosa attraverso varie iniziative di sostegno alla campagna.

Tra queste una lotteria benefica (il cui ricavato andrà interamente devoluto alla LILT) che mette in palio una divisa da gioco rosa autografata da tutte le giocatrici del Famila Wuber.

Sarà possibile acquistare i biglietti all’ingresso al PalaRomare e l’estrazione avverrà nel corso della serata. Inoltre, prima della partita tutte le giocatrici saranno omaggiate del nastro rosa LILT mentre alla società verrà consegnato l’attestato di Ambassador della Prevenzione.