Serie A1 femminile, Elisa Penna è una nuova giocatrice del Famila Schio

L’ultimo innesto italiano del roster del Wuber Famila Schio per la prossima stagione è Elisa Penna. Lo comunica l'Ufficio Stampa del Club scledense in una nota di stampa. Ala bergamasca di 26 anni, Penna è uno dei talenti più cristallini della pallacanestro azzurra: è proprio reduce da delle ottime prove con la nazionale ai tornei di Melilla (12,5 punti) e Cividale del Friuli (14 punti).

Più complicata, invece, l’ultima stagione in maglia Reyer nella quale ha trovato davvero poco spazio al contrario di quanto invece fatto nelle precedenti annate: come il 2020/21, conclusa con la vittoria della Supercoppa Italiana e dello scudetto, nella quale ha viaggiato a 8,6 punti (con il 44% dall’arco), 3,1 rimbalzi e 2,1 assist di media. Con Venezia Penna ha anche disputato Eurolega ed Eurocup, accrescendo così il suo bagaglio tecnico internazionale che vantava già quattro anni di esperienza oltreoceano a Wake Forest University.

Grazie alla sua altezza (190 cm) Penna può giocare sia da ala piccola sia da ala grande, sfruttando un’ottima reattività e un’eccellente precisione al tiro dalla media e lunga distanza.

“Sono grata e onorata per l'opportunità che mi è stata data di entrare a fare parte di un club come il Famila Schio - sono le sue prime parole in orange - la cui storia parla da sé. Basta fare un giro a 360? quando si è in campo al PalaRomare e vedere tutti quegli stendardi di coppe e campionati vinti per capire che si è in un tempio della pallacanestro italiana ed europea. Ho sentito parlare molto bene della società, come ambiente serio dove si lavora duramente, ma con un clima sereno. Non vedo l'ora di esplorare la città e i suoi dintorni, di giocare di fronte ai tifosi orange e di incontrare le ragazze, lo staff e tutte le persone che lavorano dietro le quinte”.

“Inutile nascondere che fosse nel nostro mirino da tanti anni - confida il DG Paolo De Angelis - Inter nos avevamo la speranza di averla prima o poi nella nostra squadra e non come avversaria. Elisa è una ragazza con grandi doti tecniche e fisiche ma è anche molto intelligente. Siamo sicuri sia il tassello mancante di un roster importante che può regalarci grandi soddisfazioni, anche se sarà difficile fare meglio della scorsa stagione. La concorrenza è di alto livello e assisteremo ad un campionato bellissimo: speriamo i tifosi riempiano i palazzetti perché lo spettacolo sarà entusiasmante”.