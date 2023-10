Serie A1 femminile, il Famila Schio torna alla vittoria: superata Campobasso

La terza giornata di Techfind Serie A1 regala al PalaRomare una partita da brividi con il Famila Wuber che supera 70-58 la Magnolia Campobasso al termine di una gara che ha viaggiato sulle montagne russe. Alla partenza perfetta delle orange (32-11) fa da contraltare una parte centrale di partita clamorosa delle molisane che, trascinate da Mistinova, impattano a quota 44.

Nell’ultimo quarto Schio fa valere la sua maggiore esperienza ed evita un clamoroso finale come quello del Taliercio di settimana scorsa. Il Famila Wuber sale a quota quattro punti in classifica, raggiungendo al quarto posto proprio La Molisana.Ottimo inizio del Famila Wuber

La cronaca

Partenza sprint delle orange che volano in attacco e imbrigliano Campobasso nella metà campo difensiva: 16-4 al 5’ con le triple di Verona e Guirantes, e l’ottimo lavoro sotto canestro di Bestagno. Kunaiyi sblocca le sue ma Schio non rallenta il passo e colpisce ancora dall’arco, questa volta con Juhasz che prende il posto di Reisingerova già a quota 2 falli personali. Girandola di cambi da una parte e dall’altra e primo quarto che si chiude sul 25-11.

Ancora monologo scledense alla ripresa del gioco (che avviene con qualche minuto di ritardo per un improvviso blackout del PalaRomare): Keys e Penna danno il massimo vantaggio sul +21. Mistinova sblocca le sue dall’arco, una realizzazione che infonde enorme fiducia perché ora la Molisana trova con continuità la via del canestro con la slovacca ben supportata anche da Dedic: 38-20 al 17’ e timeout Dikaioulakos.

Verona colpisce dall’arco ma sull’ultimo possesso Trimboli manda le squadre al riposo sul 41-28.Rischio di un nuovo blackout. Come a Venezia, al rientro dagli spogliatoi si spegne di nuovo la luce ma questa volta solo per le orange: 11-0 di break ospite con Dedic e Mistinova on fine e partita completamente riaperta. Keys al 25’ sblocca le sue e Sottana punisce in lunetta (per un fallo tecnico comminato a coach Sabatelli) ma Mistinova e Dedic, ancora, impattano a quota 44.

Nel momento di massima difficoltà sale in cattedra il capitano che prima sforna assist a ripetizione per Juhasz che finalizza una serie vitale di canestri, e poi insacca la tripla del 55-50 sull’ultimo possesso del quarto.

Ancora Juhasz e Keys (al 33’ antisportivo a Dedic) incrementano il gap ma il rientro di Kunaiyi permette alla Molisana una nuova rimonta, fino ad arrivare ad un solo possesso di svantaggio. È il momento decisivo della gara e Schio fa valere tutta la propria esperienza: and one di Keys, nervi saldi in lunetta di Verona e Guirantes ed infine tripla della portoricana al 38’ che chiude la gara per il 70-58 finale.

IL TABELLINO

Famila Wuber Schio - La Molisana Magnolia Campobasso 70 - 58 (25-11, 41-28, 55-50, 70-58)



FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz 13 (5/8, 1/1), Bestagno* 6 (2/4, 0/1), Sottana 4 (0/1, 1/4), Verona* 12 (2/2, 2/6), Guirantes* 12 (2/4, 2/3), Crippa, Chagas, Parks* 2 (1/3, 0/4), Keys 12 (4/7, 0/1), Penna 5 (1/5 da 2), Reisingerova* 4 (1/3, 0/1) Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 37 12+25 (Keys 9) - Assist: 17 (Sottana 8) - Palle Recuperate: 7 (Keys 2) - Palle Perse: 14 (Guirantes 3) - Cinque Falli: Reisingerova



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Rizzo NE, Kunaiyi-Akpanah* 13 (4/6 da 2), Narviciute, Kacerik*, Trimboli 4 (2/5, 0/2), Giacchetti, Quinonez Mina 8 (3/6, 0/1), Dedic* 13 (6/9, 0/3), Srot, Morrison*, Mistinova* 20 (4/9, 3/7) Allenatore: Sabatelli D.



Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 3/15 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 32 7+25 (Kunaiyi-Akpanah 10) - Assist: 11 (Trimboli 3) - Palle Recuperate: 6 (Kunaiyi-Akpanah 1) - Palle Perse: 16 (Mistinova 4) - Cinque Falli: Kunaiyi-Akpanah

Arbitri: Almerigogna M., Terranova F., Lanciotti V.

