Serie B: La Civitus cerca l'impresa in casa della Rucker San Vendemiano ancora imbattuta in casa

La Civitus Allianz Vicenza domenica andrà alla caccia del primo successo in trasferta sul campo della Rucker San Vendemiano seconda in classifica che in casa non ha ancora perso una partita. Dopo la prima gara disputata al piccolo palaSaccon, San Vendemiano sembrava dovesse disputare le gare interne a Ponzano, ma poi si è tornati all’idea ipotizzata lo scorso anno della Zoppas Arena di Conegliano, palasport da 4 mila posti che ospita anche eventi musicali e di spettacolo, la cui costruzione venne iniziata nel 1993 grazie ad un contributo economico in occasione del campionato mondiale di calcio Italia ’90, ma restò un’opera incompiuta per quindici anni fino al completamento nel 2008.

Dichiarazioni coach Manuel Cilio

“Veniamo da una brutta prestazione interna, è stata una settimana difficile ma abbiamo lavorato bene, con intensità, sappiamo che andiamo a giocare contro una delle squadre più forti del campionato e che ha fatto delle prestazioni di alto livello anche in trasferta. Ma proprio per questo non abbiamo nulla da perdere, io ho chiesto ai ragazzi una prestazione di carattere, anche un po’ spavaldi, poi può succedere che ci siano avversari più forti che ci battono, ma non possiamo uscire sconfitti in partenza e smettere di lottare troppo presto”.

Gli avversari

Nell’ultima gara i trevigiani hanno sbancato il campo di Faenza per 69-77 che nel recupero infrasettimanale si è rifatta però battendo sul proprio campo Lumezzane per 83-63. Contro i Blacks 16 punti per Gluditis, l’esperta guardia lettone con alle spalle molti campionati nelle massime serie europee: in questa stagione sta viaggiando a oltre 15 punti di media, ma sono tante altre le frecce pericolose nell’arco di coach Carrea arrivato in estate dopo il lungo corso a guida Mian e la scorsa annata chiusa in terza posizione nel girone B ma con l’uscita prematura dai playoff. Sotto canestro sono arrivati anche l’esperto pivot vicentino Chiumenti e il talento del giovane Oxilia. In regia, dopo due mesi fuori per infortunio, chiavi affidate all’ex Roseto Di Emidio e al prospetto Calbini.

Info gara

Domenica 19 novembre alle ore 18, Zoppas Arena Viale dello Sport, 2 Conegliano

Arbitri dell’incontro Spinelli di Cantù e Fusari di Pavia